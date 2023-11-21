22 ноября: день Матрены Зимней

В день Матрены Зимней не рекомендуется передавать свои старые вещи другим людям, чтобы не перенести негатив в другую семью. Лучше сжечь или выбросить их, пишет Общественная служба новостей. Также в этот день не стоит стричь волосы и ногти, чтобы избежать болезней и проблем в течение года. Запрещено ссориться, громко спорить или находиться в подавленном состоянии. По преданию, это может привести к бедам в личной жизни. Обижаться в день Матрены не стоит, это может вызвать болезни.