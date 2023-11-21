22 ноября: день Матрены Зимней

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В прошлом говорили, что с приходом Матрены Зимней наступает зима, и морозы прилетают из железных гор. Наши предки боялись простудиться, поэтому употребляли травяные чаи и лекарственные настойки в качестве профилактики.
В день Матрены Зимней не рекомендуется передавать свои старые вещи другим людям, чтобы не перенести негатив в другую семью. Лучше сжечь или выбросить их, пишет Общественная служба новостей. Также в этот день не стоит стричь волосы и ногти, чтобы избежать болезней и проблем в течение года. Запрещено ссориться, громко спорить или находиться в подавленном состоянии. По преданию, это может привести к бедам в личной жизни. Обижаться в день Матрены не стоит, это может вызвать болезни.
Считается, что день не подходит для чрезмерного труда, так как задачи могут только увеличиться в два раза. Зато это — благоприятное время, чтобы простить обиды и пойти на примирение.
Для хозяек этот день подходит для уборки дома, а лучше всего провести генеральную уборку. Избавившись от старых и ненужных вещей, вы освободите место для новых и избавитесь от застоявшейся энергии. Если у вас есть ненужные зимние вещи, их можно постирать, прогладить и передать нуждающимся. Также 22 ноября считается хорошим днем для бракосочетания.
Вечером рекомендуется заварить травяной или имбирный чай с медом. Согласно поверьям, именно в этот день такой напиток будет особенно целебным.