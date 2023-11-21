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Published Сегодня, 16:03

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22 ноября: день Матрены Зимней

21 ноября 2023, 16:03
22 ноября в православных церквях отмечается память преподобной Матроны Царьградской, которую также называют Матрена Зимней. По старому стилю дата соответствует 9 ноября. В этот день существует ряд запретов и верований.

В прошлом говорили, что с приходом Матрены Зимней наступает зима, и морозы прилетают из железных гор. Наши предки боялись простудиться, поэтому употребляли травяные чаи и лекарственные настойки в качестве профилактики.

В день Матрены Зимней не рекомендуется передавать свои старые вещи другим людям, чтобы не перенести негатив в другую семью. Лучше сжечь или выбросить их, пишет Общественная служба новостей. Также в этот день не стоит стричь волосы и ногти, чтобы избежать болезней и проблем в течение года. Запрещено ссориться, громко спорить или находиться в подавленном состоянии. По преданию, это может привести к бедам в личной жизни. Обижаться в день Матрены не стоит, это может вызвать болезни.

Считается, что день не подходит для чрезмерного труда, так как задачи могут только увеличиться в два раза. Зато это — благоприятное время, чтобы простить обиды и пойти на примирение.

Для хозяек этот день подходит для уборки дома, а лучше всего провести генеральную уборку. Избавившись от старых и ненужных вещей, вы освободите место для новых и избавитесь от застоявшейся энергии. Если у вас есть ненужные зимние вещи, их можно постирать, прогладить и передать нуждающимся. Также 22 ноября считается хорошим днем для бракосочетания.

Вечером рекомендуется заварить травяной или имбирный чай с медом. Согласно поверьям, именно в этот день такой напиток будет особенно целебным.

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