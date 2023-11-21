2023 год стал периодом затяжных ОРВИ

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Ученые из Лондонского университета королевы Марии проанализировали данные более 10 тысяч британцев, чтобы узнать, страдали ли они от симптомов, характерных для длительного периода после COVID-19. Это — проблемы с памятью, мышечные боли и проблемы с пищеварением. Исследование показало, что каждый пятый пациент, переболевший COVID-19, испытывал эти симптомы более четырех недель после начала заболевания. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Однако такое же количество пациентов, переболевших обычной простудой, гриппом или пневмонией, также сообщали о наличии длительных симптомов. Из этого следует, что длительные симптомы не являются характерными только для COVID-19, как думают исследователи. Подобные случаи также наблюдаются в России.