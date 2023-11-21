Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

2023 год стал периодом затяжных ОРВИ

21 ноября 2023, 15:38
Исследование, опубликованное в журнале ClinicalMedicine, выявило наличие «длительной простуды» — формы ОРВИ, о которой ранее было мало известно. Эта форма болезни схожа с продолжительными последствиями после COVID-19.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии проанализировали данные более 10 тысяч британцев, чтобы узнать, страдали ли они от симптомов, характерных для длительного периода после COVID-19. Это — проблемы с памятью, мышечные боли и проблемы с пищеварением. Исследование показало, что каждый пятый пациент, переболевший COVID-19, испытывал эти симптомы более четырех недель после начала заболевания. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Однако такое же количество пациентов, переболевших обычной простудой, гриппом или пневмонией, также сообщали о наличии длительных симптомов. Из этого следует, что длительные симптомы не являются характерными только для COVID-19, как думают исследователи. Подобные случаи также наблюдаются в России.

#Общество
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
Сегодня, 10:46
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия
Сегодня, 09:38
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода
Сегодня, 08:45