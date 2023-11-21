2023 год стал периодом затяжных ОРВИ

Ученые из Лондонского университета королевы Марии проанализировали данные более 10 тысяч британцев, чтобы узнать, страдали ли они от симптомов, характерных для длительного периода после COVID-19. Это — проблемы с памятью, мышечные боли и проблемы с пищеварением. Исследование показало, что каждый пятый пациент, переболевший COVID-19, испытывал эти симптомы более четырех недель после начала заболевания. Об этом пишет Общественная служба новостей.