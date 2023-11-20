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Зарплата до 74 тысяч. В Советском округе Омска требуется замглавы администрации

20 ноября 2023, 02:24
Фото: 1MI
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В Омске ищут первого заместителя главы округа на зарплату до 74 тысяч рублей

Кандидатам необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура), опыт госслужбы от 2 лет, знать законы Российской Федерации.

В мэрии Омска опубликовали свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Так, в Советском округе ищут первого заместителя главы администрации. Кандидатам необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура), опыт госслужбы от 2 лет, знать законы Российской Федерации. Соискателям предлагают зарплату от 58 000 до 74 000 рублей.

В настоящее время округом руководит Сергей Финашин. У него три заместителя: Алена Клыкова, Елена Мартынова и Светлана Олифер.

Также в мэрии открыты вакансии главных и ведущих специалистов (зарплата от 35 000 до 43 000 рублей). А в администрацию Октябрьского округа требуется специалист 1 категории. Кандидату готовы предложить от 25 000 до 31 000 рублей в месяц. Требуется среднее профессиональное образование, стаж госслужбы.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области сильно выросли зарплаты чиновников. Сейчас на государственной службе в регионе трудятся 3280 человек. Средняя зарплата чиновника составляет около 93 000 рублей, в то время как средняя заработная плата в целом по области, по данным Росстата, составляет от 46 000 до 57 000 рублей в зависимости от периода года.

Стали еще выше. В Омской области существенно увеличились зарплаты чиновников
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#Работа#Омск#Мэрия#Омская область#Советский округ#Сергей Финашин#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Госслужащие
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