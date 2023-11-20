Замена Лобову. Главой омского природы назначили москвичку Татьяну Хавронину

Она сменила в Омской области Илью Лобова, который являлся главой местного минприроды с 2018 года. В последнее время критика в адрес чиновника становилась только острее, поскольку видимых решений экологических вопросов региона со стороны министра не наблюдалось. Подробнее о том, чем запомнился бывший чиновник из команды экс-губернатора Александра Буркова, Город55 писал здесь.