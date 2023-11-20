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Замена Лобову. Главой омского природы назначили москвичку Татьяну Хавронину

20 ноября 2023, 12:46
Фото: Город55
иллюстрация

Главой омского природы вместо Лобова назначили москвичку Татьяну Хавронину

Чиновница ранее была связана с Ассоциацией организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами.

В Омской области назначили нового министра природных ресурсов и экологии. Обновленный состав регионального правительства был представлен губернатором Виталием Хоценко на сегодняшнем оперативном совещании.

Так, руководителем омского ведомства стала Татьяна Хавронина из Москвы. Ранее ее деятельность была связана с Ассоциацией организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая Страна». На соответствующем сайте Хавронина еще значится заместителем исполнительного директора.

Она сменила в Омской области Илью Лобова, который являлся главой местного минприроды с 2018 года. В последнее время критика в адрес чиновника становилась только острее, поскольку видимых решений экологических вопросов региона со стороны министра не наблюдалось. Подробнее о том, чем запомнился бывший чиновник из команды экс-губернатора Александра Буркова, Город55 писал здесь.

По официальным заявлением Илья Лобов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. С 1 ноября 2023 года временным руководителем ведомством был первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута.

Отметим, что по инсайдерской информации Города55, в скором времени после смены министра природных ресурсов и экологии на мусорный рынок региона может зайти некое ООО «Экотранс» вместо ООО «Магнит». Компания на данный момент работает мусорным оператором в Таганроге и некоторых районах Ростовской области.

Актуальный список со всеми министрами можно посмотреть здесь. Большинство чиновников остались на своих местах, но вместе с тем поменялись также главы минспорта и минздрава. В отставку были отправлены Дмитрий Крикорьянц и Александр Мураховский соответственно.

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#Политика#Экология#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Илья Лобов#Министр#Назначение министр#Алина Ясинская
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