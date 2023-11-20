gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября 2023, 09:26

Published 20 ноября 2023, 09:26

Modified 20 ноября 2023, 09:28

Updated 20 ноября 2023, 09:28

иллюстрация

Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска

20 ноября 2023, 09:26
Фото: Город55. иллюстрация

Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска

Пока что управленец официально не вступил в должность, но о его назначении уже заявил мэр Томска.

Стало известно, что бывший омский чиновник Дмитрий Махиня, занявший пост мэра Томска, взял себе в команду коллегу, с которым работал в Омске. Речь идет о Владимире Радуле.

В своем телеграм-канале Махиня сообщил, что пригласил его в томскую администрацию в качестве заместителя мэра. Радул будет курировать сферу безопасности и общие вопросы. Управленца уже представили во время аппаратного совещания.

Радул пока что проходит все необходимые согласования. После этого он официально вступит в должность. Ранее, в течение 2009–2012 годов, чиновник возглавлял аппарат омского губернатора Леонида Полежаева. К слову, опыт работы у него достаточно разнообразный.

Радул работал в Омскстате, на телевидении в качестве гендиректора РЕН-ТВ в Омске и Новосибирске, был проректором в Омской юридической академии. Также он успел потрудиться в «Омск РТС», где отвечал за коммуникации.

Напомним, что Махиня ранее занимал пост директора департамента имущественных отношений администрации Омска и являлся вице-мэром Омска. В сентябре состоялась его инаугурация в руководители города Томска.

В Омске назначили нового заместителя мэра вместо Махини
Узнать подробнее
Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Дмитрий Махиня#Городская администрация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика