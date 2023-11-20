Врач Курбатова поделилась секретом: как квашеная капуста может защитить от рака

Эксперты рекомендуют включать квашеную капусту в рацион питания один-два раза в неделю или даже чаще, если это соответствует вашим предпочтениям. Важно помнить, что употребление этого продукта в больших количествах может вызвать излишнюю кислотность у людей с чувствительным желудком или пищеварительными проблемами, поэтому рекомендуется контролировать количество употребляемой квашеной капусты.