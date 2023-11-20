Врач Курбатова поделилась секретом: как квашеная капуста может защитить от рака

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Основным аспектом, делающим квашеную капусту ценным, является присутствие полезных микроорганизмов. В процессе ее квашения происходит ферментация, в результате которой образуются молочнокислые бактерии, считающиеся пробиотиками. Эти бактерии способствуют нормализации микрофлоры кишечника, что благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, как Pravda.Ru.
Кроме того, капуста богата витамином C, который является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему, а также поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек.
Ферментация капусты создает кислую среду, которая способствует улучшению переваривания пищи, а наличие антираковых соединений, таких как изоцианаты и сульфорафан, делает квашеную капусту еще более ценным продуктом для защиты организма от раковых заболеваний.
Эксперты рекомендуют включать квашеную капусту в рацион питания один-два раза в неделю или даже чаще, если это соответствует вашим предпочтениям. Важно помнить, что употребление этого продукта в больших количествах может вызвать излишнюю кислотность у людей с чувствительным желудком или пищеварительными проблемами, поэтому рекомендуется контролировать количество употребляемой квашеной капусты.