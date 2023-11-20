Во Владивостоке грузовик столкнулся с рекламным щитом

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Как сообщили в компетентных органах, на момент приезда пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Пожар был оперативно потушен на площади около 10 квадратных метров, пишет ФедералПресс.
Случившееся не привело к жертвам или пострадавшим благодаря немедленному вмешательству очевидцев, которые помогли водителю выбраться из кабины до приезда пожарных.
Напомним, сегодня в 12:30 поступило сообщение о возгорании грузовика, который врезался в рекламный щит на улице Калинина. Инцидент произошел из-за отказа тормозов у фуры, когда она спускалась по улице Надибаидзе. В результате столкновения пострадали как минимум шесть автомобилей, остановка, а также рекламный щит, который упал на припаркованное авто.