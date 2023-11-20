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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Во Владивостоке грузовик столкнулся с рекламным щитом

20 ноября 2023, 06:28
Во Владивостоке в районе улицы Калинина произошло столкновение большегруза с рекламным щитом. По счастливой случайности, в этом инциденте никто не пострадал.

Как сообщили в компетентных органах, на момент приезда пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Пожар был оперативно потушен на площади около 10 квадратных метров, пишет ФедералПресс.

Случившееся не привело к жертвам или пострадавшим благодаря немедленному вмешательству очевидцев, которые помогли водителю выбраться из кабины до приезда пожарных.

Напомним, сегодня в 12:30 поступило сообщение о возгорании грузовика, который врезался в рекламный щит на улице Калинина. Инцидент произошел из-за отказа тормозов у фуры, когда она спускалась по улице Надибаидзе. В результате столкновения пострадали как минимум шесть автомобилей, остановка, а также рекламный щит, который упал на припаркованное авто.

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