Во Владивостоке грузовик столкнулся с рекламным щитом

Напомним, сегодня в 12:30 поступило сообщение о возгорании грузовика, который врезался в рекламный щит на улице Калинина. Инцидент произошел из-за отказа тормозов у фуры, когда она спускалась по улице Надибаидзе. В результате столкновения пострадали как минимум шесть автомобилей, остановка, а также рекламный щит, который упал на припаркованное авто.