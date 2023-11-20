Власти проверят причины резкого подорожания яиц

Данные Росстата показывают, что с начала текущего года цены на яйца выросли в три раза больше, чем инфляция. Совладелец магазинов Александр Мышинский отмечает, что цены на яйца категории С1 увеличились до 112–120 рублей за десяток, в то время как ранее они составляли около 60 рублей. Он также отмечает, что некоторые производители предлагают яйца по цене до 140 рублей, что может стать нормой, если этот тренд продолжится, пишет runews24.ru.