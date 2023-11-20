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Власти проверят причины резкого подорожания яиц

20 ноября 2023, 18:48
Вопрос о резком подорожании яиц будет проверен властями. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ ценообразования на куриные яйца, чтобы выяснить, насколько обоснованными являются оптово-отпускные цены.

ФАС направила поручения территориальным органам для изучения недельной динамики закупочных и розничных цен у крупных федеральных торговых сетей, сообщает «Вечерняя Москва».

Данные Росстата показывают, что с начала текущего года цены на яйца выросли в три раза больше, чем инфляция. Совладелец магазинов Александр Мышинский отмечает, что цены на яйца категории С1 увеличились до 112–120 рублей за десяток, в то время как ранее они составляли около 60 рублей. Он также отмечает, что некоторые производители предлагают яйца по цене до 140 рублей, что может стать нормой, если этот тренд продолжится, пишет runews24.ru.

Глава крупной продуктовой компании Антон Вересов объясняет рост цен увеличившейся нагрузкой на крупных производителей яиц из-за вспышек птичьего гриппа. Он также указывает на подорожание логистики и ремонта оборудования, вызванное снижением курса рубля в летний и осенний периоды.

Экономист Сергей Шкодинский отмечает, что рост цен связан с увеличением стоимости топлива и ресурсов, которые используются в птицеводстве. Он также указывает на снижение прибыльности у малых производителей яиц, что может привести к сокращению их бизнеса.

В общем, с начала года цены на куриные яйца возросли на 16%, согласно данным Росстата.

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