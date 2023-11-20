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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 14:00

Хоценко прокомментировал изменения в составе правительства Омской области

Виталий Хоценко прокомментировал перестановки в региональном правительстве

20 ноября 2023, 13:56
Фото: Правительство Омской области

Хоценко прокомментировал изменения в составе правительства Омской области

Губернатор подвел итоги оперативного совещания, которое прошло сегодня, 20 ноября.

В рамках совещания был оглашен список перестановок в региональном правительстве, новых министров, заместителей и первых заместителей.

«Состав правительства сформирован. На данный момент есть две вакансии: это министр транспорта и руководитель Госстройнадзора, там сейчас идут досогласования и как они пройдут, мы назначим людей. За исключением этих позиций команда сформирована. Ряд людей у нас ушли, ряд людей пришли. Мы ставим на опытных руководителей, поэтому даже новые министры имеют солидный опыт, например, Иван Колесник, работавший ранее первым замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта», — отметил Хоценко.

Губернатор также добавил, что знающий человек пришел и на должность министра природных ресурсов и экологии. Напомним, что этот пост заняла москвичка Татьяна Хавронина.

Кандидатура министра здравоохранения определялась совместно с Минздравом России, на должность выбран красноярец Артем Наркевич, который до этого был советником губернатора, работал в Красноярском медицинском университете и являлся проректором Челябинского медицинского университета.

«Сегодня у нас одна из основных болевых точек — это кадры. При чем не только в области, но и в городе. Нам предстоит реализовать решения и идеи, как дополнительно мотивировать молодежь возвращаться в села, получать опыт. Появился еще один председатель правительства — Рустам Мингазов, я его давно знаю, мы вместе работали, он был у меня первым заместителем. Уверен, что сможет усилить команду», — добавил глава региона.

Виталий Хоценко также отметил, что особое внимание будет уделяться вопросам экологии и сельского хозяйства, лесопереработки и твердых коммунальных отходов.

Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
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Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
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