Виталий Хоценко прокомментировал перестановки в региональном правительстве

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В рамках совещания был оглашен список перестановок в региональном правительстве, новых министров, заместителей и первых заместителей.
«Состав правительства сформирован. На данный момент есть две вакансии: это министр транспорта и руководитель Госстройнадзора, там сейчас идут досогласования и как они пройдут, мы назначим людей. За исключением этих позиций команда сформирована. Ряд людей у нас ушли, ряд людей пришли. Мы ставим на опытных руководителей, поэтому даже новые министры имеют солидный опыт, например, Иван Колесник, работавший ранее первым замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта», — отметил Хоценко.
Губернатор также добавил, что знающий человек пришел и на должность министра природных ресурсов и экологии. Напомним, что этот пост заняла москвичка Татьяна Хавронина.
Кандидатура министра здравоохранения определялась совместно с Минздравом России, на должность выбран красноярец Артем Наркевич, который до этого был советником губернатора, работал в Красноярском медицинском университете и являлся проректором Челябинского медицинского университета.
«Сегодня у нас одна из основных болевых точек — это кадры. При чем не только в области, но и в городе. Нам предстоит реализовать решения и идеи, как дополнительно мотивировать молодежь возвращаться в села, получать опыт. Появился еще один председатель правительства — Рустам Мингазов, я его давно знаю, мы вместе работали, он был у меня первым заместителем. Уверен, что сможет усилить команду», — добавил глава региона.
Виталий Хоценко также отметил, что особое внимание будет уделяться вопросам экологии и сельского хозяйства, лесопереработки и твердых коммунальных отходов.