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Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства

Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства

20 ноября 2023, 11:31
Фото: Город55
Первым вице-губернатором стал Рустам Мингазов, появился ряд новых министров.

Сегодня, 20 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил на оперативном совещании о существенном обновлении регионального правительства. В его официальном телеграм-канале уже опубликован обновленный список первых заместителей, просто заместителей и министров.

Одним из перзамов губернатора стал его старый коллега по Ставрополю, Москве и Донецку Рустам Мингазов (об ожидании этого назначения Город55 писал сегодня днем). Вторым первым заместителем остается Дмитрий Ушаков. Список простых заместителей остался без изменений, в нем 9 человек — от Андрея Шпиленко до Вадима Чеченко.

В списке министров появились новые имена. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта теперь возглавляет Иван Колесник (до этого первый заместитель министра), минздрав — красноярец Артем Наркевич (до этого советник губернатора), минэкологии — москвичка Татьяна Хавронина. Свои посты сохранили Юрий Трофимов (минкульт), Николай Дрофа (минсельхоз), Андрей Посаженников (минпром), Александр Рашко (минстрой), Владимир Шнипко (минэнерго), Анастасия Терпугова (министерство региональной политики), Анна Негодуйко (минэкономики), Алексей Кубиц (министерство региональной безопасности).

Интересно, что свой пост сохраняет и глава минимущества Евгений Козлов, фигурант уголовного дела о халатности в связи с квартирами для детей-сирот.

Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
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#Политика#Правительство Омской области#Новости#Николай Эйхвальд#Виталий Хоценко
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