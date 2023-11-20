Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства

Одним из перзамов губернатора стал его старый коллега по Ставрополю, Москве и Донецку Рустам Мингазов (об ожидании этого назначения Город55 писал сегодня днем). Вторым первым заместителем остается Дмитрий Ушаков. Список простых заместителей остался без изменений, в нем 9 человек — от Андрея Шпиленко до Вадима Чеченко.