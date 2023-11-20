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Published Сегодня, 12:56

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В Омске на Богдана Хмельницкого в тройном ДТП пострадал двухлетний мальчик

Везли в детском кресле. В Омске в тройном ДТП пострадал двухлетний мальчик

20 ноября 2023, 12:56
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске на Богдана Хмельницкого в тройном ДТП пострадал двухлетний мальчик

Столкновение иномарок произошло на перекрестке Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября.

Вчера вечером, 19 ноября, в Центральном округе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 19:20.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1961 года рождения двигался на Mitsubishi по 10 лет Октября. На перекрестке улицы с Богдана Хмельницкого он проехал на красный и врезался в Nissan Almera. За рулем второй иномарки находился мужчина 1997 года рождения.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Однако ДТП закончилось не на этом этапе, а после столкновения с еще одной легковушкой — Daewoo Matiz. В третьем авто двигалась женщина 1982 года рождения.

Помощь медиков понадобилась водителю последней иномарки и пассажиру Nissan Almera — мальчику 2021 года рождения. Судя по фотографиям, ребенка везли в детском кресле. Сотрудники регионального УМВД запустили по факту случившегося проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Город55 писал о другой аварии, в которой пострадал малолетний ребенок. Столкновение легкового автомобиля с грузовым произошло на трассе Омск-Тюмень.

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