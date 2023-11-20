Везли в детском кресле. В Омске в тройном ДТП пострадал двухлетний мальчик

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Вчера вечером, 19 ноября, в Центральном округе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 19:20.
По предварительным данным ведомства, мужчина 1961 года рождения двигался на Mitsubishi по 10 лет Октября. На перекрестке улицы с Богдана Хмельницкого он проехал на красный и врезался в Nissan Almera. За рулем второй иномарки находился мужчина 1997 года рождения.
Однако ДТП закончилось не на этом этапе, а после столкновения с еще одной легковушкой — Daewoo Matiz. В третьем авто двигалась женщина 1982 года рождения.
Помощь медиков понадобилась водителю последней иномарки и пассажиру Nissan Almera — мальчику 2021 года рождения. Судя по фотографиям, ребенка везли в детском кресле. Сотрудники регионального УМВД запустили по факту случившегося проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Город55 писал о другой аварии, в которой пострадал малолетний ребенок. Столкновение легкового автомобиля с грузовым произошло на трассе Омск-Тюмень.