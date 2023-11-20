Везли в детском кресле. В Омске в тройном ДТП пострадал двухлетний мальчик

По предварительным данным ведомства, мужчина 1961 года рождения двигался на Mitsubishi по 10 лет Октября. На перекрестке улицы с Богдана Хмельницкого он проехал на красный и врезался в Nissan Almera. За рулем второй иномарки находился мужчина 1997 года рождения.