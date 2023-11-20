В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В понедельник утром, 20 ноября, в Омске взлетели цены на такси. Как сообщили читатели Города55, стоимость поездки от кинотеатра «Кристалл» до улицы Фрунзе составляет больше 650 рублей, тогда как обычно эта цифра в три раза меньше.
Омичка Диана сообщила, что проехать две остановки ей стоило 452 рубля.
«Мне ехать меньше 2 км. Обычно плачу около 120 рублей и время в пути примерно минут 7-8. А сейчас более 450 рублей и почти 20 минут», — рассказала девушка.
В городе продолжают бороться с последствиями снегопада, который обрушился на регион в минувшие выходные. В Омской области из-за дождя со снегом более 20 сел остались без света. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха при этом может опуститься до -22 градусов.