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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

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В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз

20 ноября 2023, 02:53
Фото: 1MI
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Повышенный спрос продиктован сильным снегопадом, обрушившимся на регион в минувшие выходные.

В понедельник утром, 20 ноября, в Омске взлетели цены на такси. Как сообщили читатели Города55, стоимость поездки от кинотеатра «Кристалл» до улицы Фрунзе составляет больше 650 рублей, тогда как обычно эта цифра в три раза меньше.

СкриншотСкриншот
Скриншот

Омичка Диана сообщила, что проехать две остановки ей стоило 452 рубля.

«Мне ехать меньше 2 км. Обычно плачу около 120 рублей и время в пути примерно минут 7-8. А сейчас более 450 рублей и почти 20 минут», — рассказала девушка.

В городе продолжают бороться с последствиями снегопада, который обрушился на регион в минувшие выходные. В Омской области из-за дождя со снегом более 20 сел остались без света. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха при этом может опуститься до -22 градусов.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Такси#Метель#Цены на такси#Евгений Игишев
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