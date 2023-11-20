В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз

В городе продолжают бороться с последствиями снегопада, который обрушился на регион в минувшие выходные. В Омской области из-за дождя со снегом более 20 сел остались без света. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха при этом может опуститься до -22 градусов.