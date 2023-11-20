В Сибири уменьшается число отключенных от электроэнергии населенных пунктов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
«Ситуация остается напряженной. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 61 бригада. В настоящее время 161 населенный пункт остается отключенным от электроснабжения», — сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС, накануне вечером после урагана в регионе было отключено от электроэнергии 212 населенных пунктов, также были зафиксированы три случая падения деревьев и повреждение двенадцати автомобилей.
Важно отметить, что в результате стихии никто не пострадал, и нет информации о погибших или пострадавших, пишет ФедералПресс.