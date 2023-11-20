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В Сибири уменьшается число отключенных от электроэнергии населенных пунктов

20 ноября 2023, 06:37
Сибирские регионы продолжают борьбу с последствиями урагана, который обрушился на них в прошлые выходные. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, количество населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии в Красноярском крае, уменьшилось с 212 до 161.

 

«Ситуация остается напряженной. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 61 бригада. В настоящее время 161 населенный пункт остается отключенным от электроснабжения», — сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, накануне вечером после урагана в регионе было отключено от электроэнергии 212 населенных пунктов, также были зафиксированы три случая падения деревьев и повреждение двенадцати автомобилей.

Важно отметить, что в результате стихии никто не пострадал, и нет информации о погибших или пострадавших, пишет ФедералПресс.

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