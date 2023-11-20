В Сибири уменьшается число отключенных от электроэнергии населенных пунктов

Сибирские регионы продолжают борьбу с последствиями урагана, который обрушился на них в прошлые выходные. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, количество населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии в Красноярском крае, уменьшилось с 212 до 161.