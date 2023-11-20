В оргкомитет по подготовке и проведению КИФ-2024 вошли представители министерств

Согласно заявлению Антона Кобякова, к форуму следует привлечь максимум внимания. Деятельность будет осуществляться по всем направлениям: деловая программа, взаимодействие с партнерами, участниками и представителями медиа, формирование регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения события и иные вопросы. Ожидается, что в будущем году событие вызовет большой интерес у предпринимателей, который конвертируется в рост заинтересованности бизнеса в развитии регионов СКФО, что отвечает интересам России и всех ее граждан.