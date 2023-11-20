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В оргкомитет по подготовке и проведению КИФ-2024 вошли представители министерств

В оргкомитет по подготовке и проведению КИФ-2024 вошли представители министерств

20 ноября 2023, 15:42
Фото: roscongress.org
Александр Новак, зампредседателя Правительства Российской Федерации, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), сообщил об утверждении состава оргкомитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума.

Советник президента РФ Антон Кобяков назначен заместителем председателя оргкомитета и ответственным секретарем мероприятия.

В состав организационного комитета также вошли глава Министерства экономического развития России Максим Решетников и заместители министров финансов, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения и спорта. Помимо этого, участие в процессе подготовки КИФ-2024 примут главы субъектов СКФО, ведущие менеджеры крупнейших государственных корпораций, участники бизнес-объединений и общественные деятели.

По словам Новака, Кавказский инвестиционный форум станет важной деловой и выставочной площадкой, укрепляющей связи, и даст мощный импульс развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Целью создания оргкомитета являются координация и контроль за работой по всем векторам и мероприятиям, относящимся к КИФ-2024. В ближайшее время будет проведено первое заседание оргкомитета.

Согласно заявлению Антона Кобякова, к форуму следует привлечь максимум внимания. Деятельность будет осуществляться по всем направлениям: деловая программа, взаимодействие с партнерами, участниками и представителями медиа, формирование регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения события и иные вопросы. Ожидается, что в будущем году событие вызовет большой интерес у предпринимателей, который конвертируется в рост заинтересованности бизнеса в развитии регионов СКФО, что отвечает интересам России и всех ее граждан.

Целью проведения Кавказского инвестиционного форума — 2024 являются повышение инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и его устойчивое социально-экономическое развитие. Организатором события, которое состоится весной 2024 года, выступает Фонд Росконгресс.

#Общество
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