В Омской области умерла созидательница Свято-Серафимовского женского монастыря

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В Омской епархии сообщили о смерти основательницы и созидательницы Свято-Серафимовского женского монастыря игумении Варвары (Герасимовой). Она ушла из жизни на 91-м году жизни. Уточняется, что монахиня долго и тяжело болела.
В миру игумению Варвару звали Вера Акимовна Герасимова. Она родилась в Новосибирской области 20 августа 1933 года. Монашеский постриг с именем Варвара она приняла в 1975 году.
В 1993 году на нынешней территории Свято-Серафимовского женского монастыря была выстроена и освящена первая часовня-храм в честь великомученицы Варвары, а в 2000 году заложен фундамент под будущий храм. В этом же году был построен сестринский корпус на 40 насельниц и домовая церковь с двумя приделами. В апреле 2006 года Священный Синод постановил назначить основательницу монастыря Варвару настоятельницей Свято-Серафимовского женского монастыря, а в 2012 году указом митрополита Омского и Таврического Владимира монахиня Варвара возведена в игуменское достоинство с вручением игуменского жезла.
За служение церкви игумения Варвара награждена несколькими высокими наградами, в том числе орденом Русской Православной Церкви «Святой преподобной Евфросинии, великой княгини Московской» третьей степени.
В Омской епархии сообщили, что сегодня, 20 ноября, гроб с телом игумении Варвары доставят в Свято-Серафимовскую женскую обитель. 22 ноября будет совершено отпевание матушки Варвары и погребение в родной ее обители.
Редакция Города55 выражает соболезнования семье игумении Варвары, прихожанам монастыря и духовным чадам, оставшимся без мудрого наставника.