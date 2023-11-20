В Омской области умерла созидательница Свято-Серафимовского женского монастыря

В 1993 году на нынешней территории Свято-Серафимовского женского монастыря была выстроена и освящена первая часовня-храм в честь великомученицы Варвары, а в 2000 году заложен фундамент под будущий храм. В этом же году был построен сестринский корпус на 40 насельниц и домовая церковь с двумя приделами. В апреле 2006 года Священный Синод постановил назначить основательницу монастыря Варвару настоятельницей Свято-Серафимовского женского монастыря, а в 2012 году указом митрополита Омского и Таврического Владимира монахиня Варвара возведена в игуменское достоинство с вручением игуменского жезла.