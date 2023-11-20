В каких случаях можно наказать продавца за «скрутку» пробега

Юрист Александр Хаминский объясняет, что по данному вопросу предусмотрена статья 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса. За значительное нанесение вреда покупателю продавцу грозит до 5 лет лишения свободы. При существенном вреде, превышающем 250 тысяч рублей, срок возрастает до 6 лет. Если же нанесен ущерб в размере более 1 миллиона рублей, максимальное наказание может достигать 10 лет.