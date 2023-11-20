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В каких случаях можно наказать продавца за «скрутку» пробега

В каких случаях можно наказать продавца за «скрутку» пробега

20 ноября 2023, 16:56
Фото: Midjourney
Эксперты рассказали, как власти планируют бороться со «скрутками» пробега — ситуациями, когда у транспортных средств уменьшают показания пробега, а также, что делать при покупке такой машины.

Как пишет NEWS.ru, эксперты отмечают крайнюю сложность возврата автомобиля со скрученным пробегом или получения компенсации от продавца. Фактически, количество судебных прецедентов в этом вопросе ограничено. Тем не менее, адвокаты подчеркивают, что скручивание пробега является мошенничеством и злоупотреблением доверием, а также наносит покупателю финансовый ущерб.

Юрист Александр Хаминский объясняет, что по данному вопросу предусмотрена статья 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса. За значительное нанесение вреда покупателю продавцу грозит до 5 лет лишения свободы. При существенном вреде, превышающем 250 тысяч рублей, срок возрастает до 6 лет. Если же нанесен ущерб в размере более 1 миллиона рублей, максимальное наказание может достигать 10 лет.

Чтобы максимально обезопасить себя и иметь возможность потребовать компенсацию через суд, юристы рекомендуют внимательно составлять договор купли-продажи.

«В договоре купли-продажи в обязательном порядке следует указать пробег автомобиля. Не лишним окажется и сохранение текста объявления, а также адреса интернет-страницы. И тогда любой обман окажется историей с плохим концом для обманщика», — уверен Александр Хаминский.

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