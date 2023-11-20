В каких случаях можно наказать продавца за «скрутку» пробега

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Как пишет NEWS.ru, эксперты отмечают крайнюю сложность возврата автомобиля со скрученным пробегом или получения компенсации от продавца. Фактически, количество судебных прецедентов в этом вопросе ограничено. Тем не менее, адвокаты подчеркивают, что скручивание пробега является мошенничеством и злоупотреблением доверием, а также наносит покупателю финансовый ущерб.
Юрист Александр Хаминский объясняет, что по данному вопросу предусмотрена статья 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса. За значительное нанесение вреда покупателю продавцу грозит до 5 лет лишения свободы. При существенном вреде, превышающем 250 тысяч рублей, срок возрастает до 6 лет. Если же нанесен ущерб в размере более 1 миллиона рублей, максимальное наказание может достигать 10 лет.
Чтобы максимально обезопасить себя и иметь возможность потребовать компенсацию через суд, юристы рекомендуют внимательно составлять договор купли-продажи.
«В договоре купли-продажи в обязательном порядке следует указать пробег автомобиля. Не лишним окажется и сохранение текста объявления, а также адреса интернет-страницы. И тогда любой обман окажется историей с плохим концом для обманщика», — уверен Александр Хаминский.