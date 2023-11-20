Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Омской области продолжают восстанавливать электроснабжение после метели

В 17 районах Омской области восстановили электроснабжение после мощной метели

20 ноября 2023, 10:59
Фото: Омскэнерго

В Омской области продолжают восстанавливать электроснабжение после метели

Восстановлением электросетей занимаются сотрудники «Омскэнерго».

Энергетики начали бороться с последствиями шторма сразу после того, как метель начала стихать. Во время ветра были повреждены сети разного класса напряжения, в том числе высоковольтные.

Однако работа электриков осложнилась размытием дорог из-за сильных осадков. Линии электропередач, которые находятся далеко за пределами населенных пунктов, но тоже пострадали от непогоды, оказалось очень труднодоступны.

Своевременно и эффективно распределять бригады и спецтехнику помогает непрерывный мониторинг ситуации. Устранение последствий стихии «Омскэнерго» ведет в тесном взаимодействии с Минэнерго Омской области и главами районов.

«Уважаемые потребители, если у вас еще не восстановлено энергоснабжение, пожалуйста оставьте заявку в личных сообщениях в ВК на странице „Россети Сибирь — Омскэнерго“ https://vk.com/rossetisib.omsk или в нашем телеграм канале „Россети Сибирь“ информирует» https://t.me/rosseti_sibir. В заявке обязательно укажите точный адрес и контактный телефон», — обратились к омичам.
Фото: Омскэнерго
Дождь и снег оставили жителей Омской области без света
Узнать подробнее
#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Электричество#Отключение электричества#Уборка снега#Электроэнергия#Новости#Электросети#Вывоз снега#Снегопады#Снег на крышах#Мокрый снег#Электроснабжение#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Сегодня, 09:47
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Сегодня, 09:01
Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
Сегодня, 09:26
Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:23
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24