В 17 районах Омской области восстановили электроснабжение после мощной метели

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Энергетики начали бороться с последствиями шторма сразу после того, как метель начала стихать. Во время ветра были повреждены сети разного класса напряжения, в том числе высоковольтные.
Однако работа электриков осложнилась размытием дорог из-за сильных осадков. Линии электропередач, которые находятся далеко за пределами населенных пунктов, но тоже пострадали от непогоды, оказалось очень труднодоступны.
Своевременно и эффективно распределять бригады и спецтехнику помогает непрерывный мониторинг ситуации. Устранение последствий стихии «Омскэнерго» ведет в тесном взаимодействии с Минэнерго Омской области и главами районов.
«Уважаемые потребители, если у вас еще не восстановлено энергоснабжение, пожалуйста оставьте заявку в личных сообщениях в ВК на странице „Россети Сибирь — Омскэнерго“ https://vk.com/rossetisib.omsk или в нашем телеграм канале „Россети Сибирь“ информирует» https://t.me/rosseti_sibir. В заявке обязательно укажите точный адрес и контактный телефон», — обратились к омичам.