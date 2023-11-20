Уголовное дело возбуждено после столкновения маршрутки и грузовика под Новосибирском

Событие произошло в воскресенье, 19 ноября, на 73-м километре автодороги Р-256 в Искитимском районе Новосибирской области. В результате столкновения маршрутки с грузовым автомобилем «Газель», который выехал на встречную полосу, один из пассажиров маршрутки погиб, а другие пострадали и были госпитализированы в медицинском учреждении областного центра, пишет ФедералПресс.