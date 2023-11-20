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Удачи и терпения. В понедельник утром Омск встал в 8-балльные пробки

20 ноября 2023, 03:19
Фото: 1MI
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На дорогах Омска в понедельник утром образовались 8-балльные пробки

В городе продолжают бороться с последствиями снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные.

Сегодня, 20 ноября, в утренний час пик на омских дорогах образовались 8-балльные заторы. Движение затруднено практически во всех частях города.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее плотное движение сейчас на улицах Герцена, Орджоникидзе, Лукашевича, 70 лет Октября, Ватутина, Фрунзе, Богдана Хмельницкого. Заторы также на Октябрьском и Ленинградском мосту. Напомним, что на последнем продолжается капитальный ремонт, мост наполовину перекрыт.

Фото: Яндекс. Пробки

Омичи в навигационном сервисе 2Gis оставляют комментарии, касающиеся ситуации на дорогах.

«Могу только всем пожелать удачи и терпения»
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Ранее Город55 сообщал, что в Омске в несколько раз взлетели цены на такси. Повышенный спрос продиктован сильным снегопадом, обрушившимся на регион в минувшие выходные.

В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз
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#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Метель#Евгений Игишев
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