Удачи и терпения. В понедельник утром Омск встал в 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Сегодня, 20 ноября, в утренний час пик на омских дорогах образовались 8-балльные заторы. Движение затруднено практически во всех частях города.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее плотное движение сейчас на улицах Герцена, Орджоникидзе, Лукашевича, 70 лет Октября, Ватутина, Фрунзе, Богдана Хмельницкого. Заторы также на Октябрьском и Ленинградском мосту. Напомним, что на последнем продолжается капитальный ремонт, мост наполовину перекрыт.
Омичи в навигационном сервисе 2Gis оставляют комментарии, касающиеся ситуации на дорогах.
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Ранее Город55 сообщал, что в Омске в несколько раз взлетели цены на такси. Повышенный спрос продиктован сильным снегопадом, обрушившимся на регион в минувшие выходные.