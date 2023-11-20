Удачи и терпения. В понедельник утром Омск встал в 8-балльные пробки

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее плотное движение сейчас на улицах Герцена, Орджоникидзе, Лукашевича, 70 лет Октября, Ватутина, Фрунзе, Богдана Хмельницкого. Заторы также на Октябрьском и Ленинградском мосту. Напомним, что на последнем продолжается капитальный ремонт, мост наполовину перекрыт.