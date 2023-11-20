Ученые предложили признать грудное вскармливание трудовой деятельностью

Многие женщины вынуждены прекращать грудное вскармливание раньше, чем рекомендуется, чтобы вернуться на работу. Это связано с тем, что они не могут взять ребенка с собой на работу, а сцеживание молока требует дополнительного времени и усилий. Кроме того, многие компании не поддерживают грудное вскармливание на рабочем месте, что может оказать влияние на зарплату и карьерный рост женщин.