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Ученые предложили признать грудное вскармливание трудовой деятельностью

20 ноября 2023, 07:26
Для достижения гендерного равенства и устранения экономического неравенства ученые предлагают признать грудное вскармливание как форму трудовой деятельности, как сообщается в материале, опубликованном в журнале The Conversation.

Исследователи определили «штраф за материнство» как сокращение доходов женщин после рождения ребенка, которое иногда составляет 55% и более. В своем новом отчете австралийские ученые предложили ряд рекомендаций по снижению экономического неравенства среди молодых матерей. Эти рекомендации включают увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и обеспечение доступного дошкольного образования. Однако авторы статьи, опубликованной в научном журнале Frontiers in Public Health, считают, что борьба с «штрафом за материнство» будет неэффективной без поддержки грудного вскармливания, пишет Pravda.Ru.

Многие женщины вынуждены прекращать грудное вскармливание раньше, чем рекомендуется, чтобы вернуться на работу. Это связано с тем, что они не могут взять ребенка с собой на работу, а сцеживание молока требует дополнительного времени и усилий. Кроме того, многие компании не поддерживают грудное вскармливание на рабочем месте, что может оказать влияние на зарплату и карьерный рост женщин.

Ученые указывают на опыт Норвегии, где грудное вскармливание признается инвестицией в будущее общество. В Норвегии матерям предоставляется оплачиваемый часовой перерыв для кормления грудью в течение дня, а на рабочих местах создают специальные комнаты для грудного вскармливания. Кроме того, в этой стране широко практикуется грудное вскармливание в общественных местах, что облегчает жизнь женщинам и позволяет им избегать необходимости искать уединение для кормления.

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