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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве

Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве

20 ноября 2023, 06:56
Фото: Илья Круглов
Регион представлял промышленные достижения, а также развлекал посетителей культурной и спортивной программой.

«Омск — ты просто космос!». Под таким слоганом в минувшую пятницу, 17 ноября, открылась презентация Омской области на выставке-форуме «Россия». Экспозиция разместилась в одном из павильонов ВДНХ в Москве. Город55 рассказывает, что регион представил гостям выставки, потенциальным бизнес-партнерам и возможным будущим туристам.

«Ангара»

Основным объектом экспозиции стала ракета-носитель «Ангара». Ее производят на омском заводе «Полет». Макетов ракеты на выставке представлено несколько. Внутрь нижней ступени «Ангары» можно было зайти и посмотреть мини-фильм об Омской области. Желающие выстраивались в очередь. Правда, некоторые зрители выходили разочарованными — ролик о регионе не впечатлил.

Фото: Илья Круглов

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко представил на выставке макет «Ангары» который поместил в игольное ушко. Над моделью умелец трудился около месяца.

Фото: Правительство Омской области

Художник привез с собой на выставку и другие свои работы. Большинство из них рассмотреть можно только с помощью увеличительного стекла или микроскопа. Также Коненко прямо во время выставки нарисовал герб Иркутской области на половинке кедрового орешка.

Фото: Илья Круглов

Омск спортивный

Регион похвастался в Москве и своими спортивными достижениями. Боец Александр Шлеменко представил школу единоборств «Шторм». Со спортсменом охотно фотографировались поклонники боевых искусств. На стенде спортшколы можно было попробовать свои силы в ударе по груше, и, набрав необходимое количество баллов, получить сумку-шоппер.

Александр Шлеменко и паралимпийский чемпион Александр КузюковАлександр Шлеменко и паралимпийский чемпион Александр Кузюков
Александр Шлеменко и паралимпийский чемпион Александр Кузюков
Фото: Евгений Игишев / Город55

Омский «Авангард» рассказал об истории строительства G-Drive Арены и о печальной судьбе бывшей «Арены Омск». Гостей на стенде встречал клубный маскот Ястреб и предлагал поиграть в аэрохоккей.

Об истории и достижениях регионах посетителям выставки рассказывали волонтеры, работавшие на стенде. Правда, большинство из них в Омске никогда не были, и на уточняющие вопросы ответить затруднялись.

Фото: Илья Круглов

Омский силач Михаил Шивляков установил на выставке новый мировой рекорд. Спортсмен согнул об голову 36 металлических прутьев менее чем за минуту. Рекорд зафиксировали представители «Книги рекордов России». Прутья длиной один метр и диаметром 1 сантиметр Шивляков согнул за 50 секунд. Спортсмен выразил надежду, что не облысеет раньше срока с такими состязаниями.

Фото: Илья Круглов / Город55

Омск исторический

Немного об истории Омской области рассказал адмирал Колчак. На стенде установили рабочий кабинет политического и военного деятеля. Изначально могло показаться, что фигура Колчака восковая, но иногда адмирал неожиданно «оживал». С ним можно было поговорить и пожать руку.

Фото: Город55

Омск культурный

Между ансамблем «Тарские ворота» Омской филармонии и коллективом «Байкал-квартет» Иркутской областной филармонии прошел баттл. Музыканты «соревновались» в исполнении народной музыки.

Реп-коллектив «25/17» исполнил две композиции: «Околокосмоса» и «Жду чуда».

Изюминкой презентации стала свадьба по традициям сибирских старожилов. Гости увидели сборы жениха и невесты и саму свадьбу. Среди зрителей церемонии появились сомнения в том, что молодожены действительно оформят отношения во время выставки. Однако брак между жителями Тюкалинска Ангелиной Вагановой и Романом Ахтеньевым официально зарегистрировала представитель московского ЗАГСа. Молодоженов поздравили первые лица Омской области и бизнесмены.

Фото: Город55

Презентация Омской области завершилась, но стенд будет работать до конца выставки — до 12 апреля. В павильонах представлены локации всех 89 регионов страны. Также стенды разместили министерства и госкорпорации. Покажем несколько наиболее ярких снимков с выставки:

Фото: Илья Круглов / Город55
Фото: Евгений Ишишев / Город55
Фото: Евгений Игишев / Город55
Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд
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