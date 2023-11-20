Стоматолог предупредила о рисках при развитии кариеса

«Это особенно важно, так как возможно наличие кисты на зубе, и вопрос уже касается сохранения зуба от удаления. Бывает, что зуб начинает болеть, а затем болезненные ощущения исчезают. Однако при наличии распространенных проблем, таких как воспаление пульпы или наличие кисты, ситуация не улучшится сама собой. Напротив, может произойти ухудшение, которое часто остается незамеченным для пациента. Это может привести к отеку щеки (ранее называемому флюсом), сильным болям, не поддающимся обезболивающим, выделению гноя через десну и даже распространению гноя в кости», — подчеркивает специалист.