Стоматолог предупредила о рисках при развитии кариеса

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
«Кариес в зубе развивается постепенно. Сначала он затрагивает только эмаль, а затем проникает в дентин, находящийся под эмалью. Дентин довольно мягкий, поэтому кариес в нем может быстро прогрессировать, особенно у детей», — объясняет стоматолог из медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова.
Врач подчеркивает, что если кариес не лечить на ранней стадии, то в зубе может возникнуть обширное повреждение. Это может привести к тому, что зуб станет практически полым внутри, и его стенки будут разрушены. Восстановление такого зуба может потребовать керамической реставрации (вкладки), что, конечно, обходится гораздо дороже обычной пломбы, пишет ИА RuNews24.ru.
«Когда пациенты игнорируют развитие кариеса, он может продвинуться до уровня пульпы, то есть до нерва зуба. В пульпе начинается воспаление, которое может протекать бессимптомно или вызывать боли. В таких случаях часто необходимо проводить депульпацию, то есть лечить зубные каналы. После такого лечения восстановление зуба пломбой становится маловероятным. В 90% случаев требуется установка керамической коронки или вкладки», — добавляет врач.
Специалист настоятельно рекомендует: если зуб начал болеть, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а не пытаться справиться с болезненными ощущениями при помощи обезболивающих таблеток.
«Это особенно важно, так как возможно наличие кисты на зубе, и вопрос уже касается сохранения зуба от удаления. Бывает, что зуб начинает болеть, а затем болезненные ощущения исчезают. Однако при наличии распространенных проблем, таких как воспаление пульпы или наличие кисты, ситуация не улучшится сама собой. Напротив, может произойти ухудшение, которое часто остается незамеченным для пациента. Это может привести к отеку щеки (ранее называемому флюсом), сильным болям, не поддающимся обезболивающим, выделению гноя через десну и даже распространению гноя в кости», — подчеркивает специалист.