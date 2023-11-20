Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Поэтому важно запомнить: нельзя пренебрегать лечением зубов, пишет runews24.ru.
«Кариес постепенно развивается в зубе. Сначала поражается только эмаль, затем заболевание распространяется на дентин — слой под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нем может развиваться быстро. Особенно активно он прогрессирует у детей», — объяснила стоматолог Светлана Трифонова.
Врач отметила, что если не лечить кариес на ранней стадии, то зуб будет охвачен обширным поражением. Это может привести к тому, что зуб фактически станет полостью, его стенки будут разрушены. Восстановление такого зуба может быть невозможно даже с использованием лучших пломб. Квалифицированный стоматолог предложит восстановить зуб керамической реставрацией (вкладкой), что, конечно, обойдется гораздо дороже, чем обычная пломба.
«Когда пациенты игнорируют развитие кариеса, он может проникнуть до пульпы — нерва зуба. В пульпе начинается воспалительный процесс, который может протекать без боли или вызывать болевые ощущения. В таких случаях приходится проводить лечение каналов. После такого лечения зуб уже сложно восстановить пломбой. В 90% случаев нужно установить на депульпированный зуб керамическую коронку или вкладку», — добавила врач.
Стоматолог настоятельно рекомендует: если зуб начал болеть, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а не полагаться только на обезболивающие таблетки.