Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

Врач отметила, что если не лечить кариес на ранней стадии, то зуб будет охвачен обширным поражением. Это может привести к тому, что зуб фактически станет полостью, его стенки будут разрушены. Восстановление такого зуба может быть невозможно даже с использованием лучших пломб. Квалифицированный стоматолог предложит восстановить зуб керамической реставрацией (вкладкой), что, конечно, обойдется гораздо дороже, чем обычная пломба.