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Published Сегодня, 18:25

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Updated Сегодня, 18:27

Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

20 ноября 2023, 18:25
Многие из нас допускают ошибку, откладывая посещение стоматолога. Причины могут быть разные: не хватает времени, боязнь неприятных процедур или высокой цены приема. Но в результате это приводит к серьезным проблемам с зубами, которые можно решить только с большими трудностями и затратами.

Поэтому важно запомнить: нельзя пренебрегать лечением зубов, пишет runews24.ru.

«Кариес постепенно развивается в зубе. Сначала поражается только эмаль, затем заболевание распространяется на дентин — слой под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нем может развиваться быстро. Особенно активно он прогрессирует у детей», — объяснила стоматолог Светлана Трифонова.

Врач отметила, что если не лечить кариес на ранней стадии, то зуб будет охвачен обширным поражением. Это может привести к тому, что зуб фактически станет полостью, его стенки будут разрушены. Восстановление такого зуба может быть невозможно даже с использованием лучших пломб. Квалифицированный стоматолог предложит восстановить зуб керамической реставрацией (вкладкой), что, конечно, обойдется гораздо дороже, чем обычная пломба.

«Когда пациенты игнорируют развитие кариеса, он может проникнуть до пульпы — нерва зуба. В пульпе начинается воспалительный процесс, который может протекать без боли или вызывать болевые ощущения. В таких случаях приходится проводить лечение каналов. После такого лечения зуб уже сложно восстановить пломбой. В 90% случаев нужно установить на депульпированный зуб керамическую коронку или вкладку», — добавила врач.

Стоматолог настоятельно рекомендует: если зуб начал болеть, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а не полагаться только на обезболивающие таблетки.

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