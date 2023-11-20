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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Следком начал проверку по факту удушения ребенка в детском саду Благовещенска

20 ноября 2023, 06:33
Воспитательница детского сада обнаружила посиневшего и переставшего дышать ребенка после тихого часа. Папа погибшей девочки рассказал о произошедшей трагедии.

Мужчина, в разговоре с изданием PortAmur, подчеркнул, что воспитательница оперативно приняла все необходимые меры, оказала помощь и вызвала медицинский персонал. Счет шел буквально на минуты, и благодаря профессиональным действиям сотрудников детского сада удалось немного продлить жизнь его ребенку. В настоящее время следствие проводит расследование инцидента, пишет ФедералПресс.

Напомним, трагедия произошла в Благовещенске в прошлый четверг. Родители привели в садик свою девочку, которой еще не было двух лет — здорового, жизнерадостного и активного. Однако после тихого часа воспитательница обнаружила малышку бездыханной. Через два дня ребенок ушел из жизни в больнице.

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