Следком начал проверку по факту удушения ребенка в детском саду Благовещенска

Напомним, трагедия произошла в Благовещенске в прошлый четверг. Родители привели в садик свою девочку, которой еще не было двух лет — здорового, жизнерадостного и активного. Однако после тихого часа воспитательница обнаружила малышку бездыханной. Через два дня ребенок ушел из жизни в больнице.