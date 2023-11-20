Секреты здорового питания: почему эндокринолог рекомендует употреблять супы

Медицинский эксперт подчеркнула в беседе с Pravda.Ru, что супы представляют собой легкий источник белка. Ермошина отметила, что человеку необходим белок, который обычно поступает в организм из мясных продуктов, таких как мясо и стейки, но иногда они могут быть тяжелыми для пищеварения. Она пояснила, что ценность супов заключается в их бульоне.