Секреты здорового питания: почему эндокринолог рекомендует употреблять супы

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Медицинский эксперт подчеркнула в беседе с Pravda.Ru, что супы представляют собой легкий источник белка. Ермошина отметила, что человеку необходим белок, который обычно поступает в организм из мясных продуктов, таких как мясо и стейки, но иногда они могут быть тяжелыми для пищеварения. Она пояснила, что ценность супов заключается в их бульоне.
«Исторически бульонами питали больных и раненых», — подчеркнула медицинский эксперт.
Специалист рассказала, что абсолютно здоровые люди, которые хорошо усваивают белок, могут обойтись без употребления первых блюд.
Ермошина отметила, что бульоны особенно полезны для людей с ослабленным иммунитетом и недостатком соляной кислоты в желудке.
Врач пояснила, что важнее качество бульона, чем его состав. Она рекомендовала готовить первые блюда на основе мяса от фермерских кур, индеек или кроликов.
«А при добавлении ингредиентов стоит предпочесть капусту, а не горох, и избегать макаронных изделий, так как они содержат глютен», — поделилась своими рекомендациями медицинский эксперт.