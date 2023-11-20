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Секреты здорового питания: почему эндокринолог рекомендует употреблять супы

20 ноября 2023, 14:14
Нутрициолог и эндокринолог Верина Ермошина рассказала о полезных свойствах первых блюд.

Медицинский эксперт подчеркнула в беседе с Pravda.Ru, что супы представляют собой легкий источник белка. Ермошина отметила, что человеку необходим белок, который обычно поступает в организм из мясных продуктов, таких как мясо и стейки, но иногда они могут быть тяжелыми для пищеварения. Она пояснила, что ценность супов заключается в их бульоне.

«Исторически бульонами питали больных и раненых», — подчеркнула медицинский эксперт.

Специалист рассказала, что абсолютно здоровые люди, которые хорошо усваивают белок, могут обойтись без употребления первых блюд.

Ермошина отметила, что бульоны особенно полезны для людей с ослабленным иммунитетом и недостатком соляной кислоты в желудке.

Врач пояснила, что важнее качество бульона, чем его состав. Она рекомендовала готовить первые блюда на основе мяса от фермерских кур, индеек или кроликов.

«А при добавлении ингредиентов стоит предпочесть капусту, а не горох, и избегать макаронных изделий, так как они содержат глютен», — поделилась своими рекомендациями медицинский эксперт.

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