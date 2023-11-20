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Резиденцию удмуртского Деда Мороза заваливают письмами

Резиденцию удмуртского Деда Мороза заваливают письмами

20 ноября 2023, 10:14
Фото: 1MI
Стенд Удмуртии на выставке «Россия» посетил Тол Бабай — так в республике называют Деда Мороза. Теперь письма ему пишут не только дети из Удмуртии, но и из других уголков нашей страны.

Тол Бабай прибыл на выставку 18 ноября. Он фотографировался с посетителями выставки и приглашал их посетить его резиденцию в селе Шаркан. При этом все желающие могли загадать желание и отправить письмо в резиденцию Тол Бабая, пишет udm-info.ru.

Удмуртский Дед Мороз пожелал посетителям выставки и россиянам везения, удачи и крепкого здоровья. А самое главное — он попросил их не потерять веру в чудеса.

К слову, на форуме «Россия» уже открылась выставка «Ёлки России». Символ новогодних торжеств из Удмуртии расположили слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Украсят её игрушками, которые изготовили мастера региона, они изобразили разных мифологических персонажей и не только.

Сообщается, что весной ёлки из всех 89 регионов нашей страны будут высажены в парке на ВДНХ.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года по поручению президента РФ. 5 декабря, в день Удмуртии, здесь пройдёт масштабное мероприятие. В него войдут не только культурные, но и деловые мероприятия. Также гостям представят туристический календарь региона.

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