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РЭО и Минпромторг показали примеры обращения с ТКО в промышленности

РЭО и Минпромторг показали примеры обращения с ТКО в промышленности

20 ноября 2023, 14:36
Фото: reo.ru
Российским экологическим оператором совместно с Минпромторгом России разработан альбом типовых технических решений по обращению с отходами, которые образуются в промышленности.

В этом сборнике представлены практики работающих заводов по утилизации вторсырья, а также производителей продукции из вторичных ресурсов. Ранее РЭО разработал альбом с решениями в сфере обращения с ТКО, включающий в себя примеры доступного и качественного российского оборудования в этой сфере, передает 56orb.ru.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, информация из этого сборника очень востребована органами исполнительной власти в регионах и у инвесторов для планирования проектов по обращению с ТКО.

«Уверены, что недавно опубликованный альбом типовых технических решений по обращению с отходами в отраслях промышленности будет также позитивно встречен заинтересованными лицами и повысит осведомленность организаций в опыте использования вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов», — отметил Денис Буцаев.

Уточняется, что РЭО представляет типовые технические решения по обращению с отходами в отраслях металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, а также электронной промышленности и микроэлектроники. Альбом включает 25 реализованных проектов по использованию вторичных ресурсов и вторичного сырья, а также три проекта, находящихся в стадии проектирования.

«Альбом содержит информацию о принципиальных технологических схемах объектов утилизации вторичных ресурсов, месте их реализации, перечне производимой продукции и перечне используемого в технологическом процессе вторичного ресурса и вторичного сырья», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

РЭО разработал альбом совместно с Минпромторгом России в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Сам альбом также соответствует принципам формирования экономики замкнутого цикла.

#Общество
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