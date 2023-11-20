РЭО и Минпромторг показали примеры обращения с ТКО в промышленности

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В этом сборнике представлены практики работающих заводов по утилизации вторсырья, а также производителей продукции из вторичных ресурсов. Ранее РЭО разработал альбом с решениями в сфере обращения с ТКО, включающий в себя примеры доступного и качественного российского оборудования в этой сфере, передает 56orb.ru.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, информация из этого сборника очень востребована органами исполнительной власти в регионах и у инвесторов для планирования проектов по обращению с ТКО.
«Уверены, что недавно опубликованный альбом типовых технических решений по обращению с отходами в отраслях промышленности будет также позитивно встречен заинтересованными лицами и повысит осведомленность организаций в опыте использования вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов», — отметил Денис Буцаев.
Уточняется, что РЭО представляет типовые технические решения по обращению с отходами в отраслях металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, а также электронной промышленности и микроэлектроники. Альбом включает 25 реализованных проектов по использованию вторичных ресурсов и вторичного сырья, а также три проекта, находящихся в стадии проектирования.
«Альбом содержит информацию о принципиальных технологических схемах объектов утилизации вторичных ресурсов, месте их реализации, перечне производимой продукции и перечне используемого в технологическом процессе вторичного ресурса и вторичного сырья», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
РЭО разработал альбом совместно с Минпромторгом России в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Сам альбом также соответствует принципам формирования экономики замкнутого цикла.