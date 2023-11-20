РЭО и Минпромторг показали примеры обращения с ТКО в промышленности

В этом сборнике представлены практики работающих заводов по утилизации вторсырья, а также производителей продукции из вторичных ресурсов. Ранее РЭО разработал альбом с решениями в сфере обращения с ТКО, включающий в себя примеры доступного и качественного российского оборудования в этой сфере, передает 56orb.ru.