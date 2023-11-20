РЭО и МГИМО запустили набор на программу ДПО в сфере экологии

«Выпускники программы РЭО и МГИМО МИД России получат дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, смогут самостоятельно оценивать уровень негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, экономического ущерба, причиненного природе», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.