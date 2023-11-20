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РЭО и МГИМО запустили набор на программу ДПО в сфере экологии

РЭО и МГИМО запустили набор на программу ДПО в сфере экологии

20 ноября 2023, 16:28
Фото: Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) создали совместную программу повышения квалификации для работников в сфере экологии.

Эта программа называется «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».

«Выпускники программы РЭО и МГИМО МИД России получат дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, смогут самостоятельно оценивать уровень негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, экономического ущерба, причиненного природе», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В процессе обучения слушателям предстоит ознакомиться с общими характеристиками экологических правонарушений, рассмотреть виды ответственности за правонарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления. Также слушатели программы смогут освоить теоретические основы судебной экспертизы и процессуальные основы производства судебной экологической экспертизы.

В процессе обучения им разъяснят суть понятий экологического вреда, обучат методикам определения и расчета размера ущерба, нанесенного окружающей среде из-за нарушения законодательства.

Программа реализуется в рамках стратегии РЭО и в целях обучения кадров, которые смогут принять участие в формировании экономики замкнутого цикла.

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