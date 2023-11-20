Пульты в сторону. В Омской области возможны временные помехи на ТВ-вещании

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Жителей Омской области предупреждают о перебоях в телевещании в ближайшие несколько дней. Помехи ожидаются в ближайшие четыре дня, с 20 по 24 ноября.
В это время на станциях запланированы профилактические и плановые работы, при которых необходимо отключать передающее оборудование. В течение этого периода вероятны помехи в работе телевизионного вещания пакетов РТРС-1 и РТРС-2.
На сайте Цифрового эфирного телевидения, что это может коснуться жителей населенных пунктов Муромцевского, Любинского, Марьяновского и Москаленского районов. В селе Новоцарицыно перебои возможны с 09:00 до 17:00 с 20 по 21 ноября. С 11:00 до 17:00 21 ноября вероятны помехи в Рязанах.
В среду, 22 ноября, в поселке Москаленский ожидаются сбои в телевещании с 09:00 до 17:00. В этот же день в селе Кондратьево будут помехи с 10:00 до 16:00. В четверг, 23 ноября, с 09:00 до 17:00 жители поселка Москаленский еще раз могут столкнуться с похожей проблемой. В Муромцево в четверг вероятны также помехи и на телевизоре, и по «Радио России». Продолжительность сбоев может быть с 10:00 до 16:00. В пятницу, 24 ноября, в селе Веселая Поляна будут перебои с 09:00 до 17:00, а с 10:00 до 16:00 — в Поречье.
Помехи возможны на телеканалах: Первый, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» и «Муз-ТВ».
Напомним, что на выходных в Омской области из-за обильных осадков отключилось электричество в более чем 20 населенных пунктах. Свет до сих пор еще восстанавливают, последствия метели оказались достаточно серьезными.