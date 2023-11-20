Пульты в сторону. В Омской области возможны временные помехи на ТВ-вещании

В среду, 22 ноября, в поселке Москаленский ожидаются сбои в телевещании с 09:00 до 17:00. В этот же день в селе Кондратьево будут помехи с 10:00 до 16:00. В четверг, 23 ноября, с 09:00 до 17:00 жители поселка Москаленский еще раз могут столкнуться с похожей проблемой. В Муромцево в четверг вероятны также помехи и на телевизоре, и по «Радио России». Продолжительность сбоев может быть с 10:00 до 16:00. В пятницу, 24 ноября, в селе Веселая Поляна будут перебои с 09:00 до 17:00, а с 10:00 до 16:00 — в Поречье.