Продукция Пермской ЦБК была представлена на отраслевой выставке PulpFor 2023

В свой речи Александр Бойченко акцентировал внимание на позитивных тенденциях, которые в последнее время наблюдаются в отрасли ЦБП России. Как указал спикер, это постепенный возврат цен на докризисный уровень, а также высокий спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе со стороны зарубежных покупателей. Особенно он отметил развитие отношений с Китаем, который является крупным рынком для сбыта отечественной продукции.