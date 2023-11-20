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Продукция Пермской ЦБК была представлена на отраслевой выставке PulpFor 2023

Продукция Пермской ЦБК была представлена на отраслевой выставке PulpFor 2023

20 ноября 2023, 10:09
Фото: ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) приняла участие в выставке целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности PulpFor 2023, которая проходила с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум», где представила свою продукцию.

Кроме того, представители компании выступили в роли экспертов в деловой программе выставки — форуме PulpFor, пишет properm.ru.

Можно отметить, что экспозиция 2023 года выросла примерно в три раза по сравнению с прошлым годом. На 248 стендах участники мероприятия представили свои технологические решения и современное оборудование для ЦБП, включая услуги по поставке химикатов и расходных материалов, сервисному обслуживанию. Среди приглашенных на PulpFor 2023 оказалось немало представителей зарубежных компаний из Китая, Турции, Индии и Беларуси.

На стенде ПЦБК гости могли ознакомиться с различными видами тарных картонов, а также с линейкой инновационных стойких картонов RCB.

Помимо представителей бизнеса и власти, участие в насыщенной деловой программе приняли эксперты и ученые, руководители отраслевых ассоциаций. Всего состоялось 17 мероприятий с участием более 100 спикеров. Главной темой стало будущее ЦБП и её развитие, технологическая и кадровая независимость.

Отраслевая дискуссия руководителей предприятий «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения» стала главным событием первого дня форума. От пермского предприятия в качестве спикера выступил председатель совета директоров компании Александр Бойченко.

В свой речи Александр Бойченко акцентировал внимание на позитивных тенденциях, которые в последнее время наблюдаются в отрасли ЦБП России. Как указал спикер, это постепенный возврат цен на докризисный уровень, а также высокий спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе со стороны зарубежных покупателей. Особенно он отметил развитие отношений с Китаем, который является крупным рынком для сбыта отечественной продукции.

Александр Бойченко также привел данные, что с начала 2023 года предприятия из Китая заказали в России более 1,3 млн тонн бумаги и картона.

«Для Китая с общим объемом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Однако для российской отрасли, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря росту экспорта цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд», — отметил Бойченко.

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