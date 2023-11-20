Пожар в Тюменской области унес жизни троих детей, остальная семья в госпитале

Следственный комитет Тюменской области предварительно объявил, что причиной смерти детей стало отравление угарным газом. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, всего через шесть минут. Пожарные смогли спасти живыми мать и еще двоих детей, однако одному из них было всего лишь семь лет. Пострадавших доставили в Областную больницу № 23, где их состояние оценивают врачи. Семья находится в состоянии средней тяжести, пишет ФедералПресс.