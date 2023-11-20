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Пожар в Тюменской области унес жизни троих детей, остальная семья в госпитале

20 ноября 2023, 06:25
Большая семья проводила вечер в своей квартире, расположенной в деревянном доме на Тюменской улице, но внезапно на этаже ниже вспыхнул пожар. Трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 15 лет погибли, когда дом наполнился едким дымом.

Следственный комитет Тюменской области предварительно объявил, что причиной смерти детей стало отравление угарным газом. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, всего через шесть минут. Пожарные смогли спасти живыми мать и еще двоих детей, однако одному из них было всего лишь семь лет. Пострадавших доставили в Областную больницу № 23, где их состояние оценивают врачи. Семья находится в состоянии средней тяжести, пишет ФедералПресс.

Эта страшная трагедия могла быть предотвращена с помощью пожарных извещателей, но, к сожалению, взрослые не обратили на это внимание, как сообщают в МЧС. Семья, возможно, не заметила, как дым начал заполнять их дом.

Из-за этой ужасной ситуации было начато уголовное расследование по статье «причинение смерти по неосторожности». На месте пожара в городе Ялуторовске работают следователи и криминалисты, которые стараются выяснить, что произошло вечером предыдущего дня и почему возник этот смертоносный пожар.

Расследование этой трагедии также находится под контролем прокуратуры. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести дополнительную проверку обстоятельств случившегося.

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