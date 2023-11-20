Пожар в Тюменской области унес жизни троих детей, остальная семья в госпитале

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Следственный комитет Тюменской области предварительно объявил, что причиной смерти детей стало отравление угарным газом. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, всего через шесть минут. Пожарные смогли спасти живыми мать и еще двоих детей, однако одному из них было всего лишь семь лет. Пострадавших доставили в Областную больницу № 23, где их состояние оценивают врачи. Семья находится в состоянии средней тяжести, пишет ФедералПресс.
Эта страшная трагедия могла быть предотвращена с помощью пожарных извещателей, но, к сожалению, взрослые не обратили на это внимание, как сообщают в МЧС. Семья, возможно, не заметила, как дым начал заполнять их дом.
Из-за этой ужасной ситуации было начато уголовное расследование по статье «причинение смерти по неосторожности». На месте пожара в городе Ялуторовске работают следователи и криминалисты, которые стараются выяснить, что произошло вечером предыдущего дня и почему возник этот смертоносный пожар.
Расследование этой трагедии также находится под контролем прокуратуры. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести дополнительную проверку обстоятельств случившегося.