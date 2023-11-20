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Пенсионерка задержана после нападения на военкомат в Новосибирске

20 ноября 2023, 07:29
В Дзержинском районе Новосибирска задержали 74-летнюю женщину, которая метнула «коктейль Молотова» в здание местного военкомата. Инцидент произошел несколько дней назад, и его подавление потребовало вмешательства сотрудников Росгвардии, находившихся в здании военкомата в момент атаки.

Пенсионерка Надежда Шушаро столкнулась с правоохранительными органами, которые завели уголовное дело в связи с инцидентом. Она была отправлена в следственный изолятор и ожидает суда до 17 января 2024 года, пишет Pravda.Ru.

По предварительным данным, в действиях пожилой жительницы нет политических мотивов. Она утверждает, что атаковала военкомат, считая, что в нем находятся люди, которые обманули ее при продаже ее собственной квартиры.

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