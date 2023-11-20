Пенсионерка задержана после нападения на военкомат в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Пенсионерка Надежда Шушаро столкнулась с правоохранительными органами, которые завели уголовное дело в связи с инцидентом. Она была отправлена в следственный изолятор и ожидает суда до 17 января 2024 года, пишет Pravda.Ru.
По предварительным данным, в действиях пожилой жительницы нет политических мотивов. Она утверждает, что атаковала военкомат, считая, что в нем находятся люди, которые обманули ее при продаже ее собственной квартиры.