Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Омичи рассказали о туристском потенциале родной области на выставке «Россия» в Москве

Омичи рассказали о туристском потенциале родной области на выставке «Россия» в Москве

20 ноября 2023, 05:47
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Гости узнали больше о коренном населении Сибири и о достопримечательностях региона.

В эти дни в Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия». Омская область представлена на ней. Так, на двух площадках омичи рассказали о туристических возможностях региона.

Презентовали область представители омского минкультуры, туристский информационный центр, омские туроператоры и члены российского общества «Знание». Команда региона делала это достаточно активно, уточнили в пресс-службе правительства Омской области. Гости выставки услышали об историческом парке «Россия-Моя история», музее-заповеднике «Старина Сибирская», туркомпании и торгово-промышленной палате Омской области и других туристических местах региона. Для гостей также выступили актеры. Например, государственный академический русский народный хор.

«Это было феерично! Действительно, на программы Омской филармонии стоит приезжать. И мы уже зовем гостей в Омск на музыкальные выходные. Например, летом — это Симфопарк, осенью — Белая симфония», — решила высказаться замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.

На еще одной площадке участники выставки представляли возможность заинтересовавшимся погрузиться в географию и узнать больше о коренном населении Сибири.

На выставке «Россия» обсудили успешные примеры омского женского бизнеса
Узнать подробнее
#Политика#Культура#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Выставка Россия
Подпишитесь
Оборванные провода и поваленные деревья. Подводим итоги снежной бури в Омской области
Сегодня, 05:04
Удачи и терпения. В понедельник утром Омск встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:19
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз
Сегодня, 02:53
«Может случиться беда». Омичи сообщили об аварийных деревьях, поваленных ветром
Сегодня, 04:14
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24