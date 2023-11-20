Омичи рассказали о туристском потенциале родной области на выставке «Россия» в Москве

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
В эти дни в Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия». Омская область представлена на ней. Так, на двух площадках омичи рассказали о туристических возможностях региона.
Презентовали область представители омского минкультуры, туристский информационный центр, омские туроператоры и члены российского общества «Знание». Команда региона делала это достаточно активно, уточнили в пресс-службе правительства Омской области. Гости выставки услышали об историческом парке «Россия-Моя история», музее-заповеднике «Старина Сибирская», туркомпании и торгово-промышленной палате Омской области и других туристических местах региона. Для гостей также выступили актеры. Например, государственный академический русский народный хор.
«Это было феерично! Действительно, на программы Омской филармонии стоит приезжать. И мы уже зовем гостей в Омск на музыкальные выходные. Например, летом — это Симфопарк, осенью — Белая симфония», — решила высказаться замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.
На еще одной площадке участники выставки представляли возможность заинтересовавшимся погрузиться в географию и узнать больше о коренном населении Сибири.