Одного из советников Виталия Хоценко прочат в первые заместители

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Появились данные о том, как именно может измениться в ближайшее время состав правительства Омской области. Источник Города55 сообщает, что пост первого вице-губернатора может занять Рустам Мингазов, ставший в июле советником Виталия Хоценко.
В пользу этой версии может говорить факт участия Мингазова в ряде важных встреч, которые проводит глава региона. В частности, советника можно было заметить на фотографиях с выставки-форума «Россия» рядом с вице-президентом компании «X5 Group» Станиславом Богдановым (областные власти договаривались с этой фирмой о дальнейшем развитии в регионе сети магазинов «Пятерочка»).
Напомним: Рустам Мингазов работал вместе с Виталием Хоценко в правительстве Ставропольского края и в федеральном Минпроме, был его первым заместителем в правительстве ДНР. В правительстве Омской области он может стать одним из двух перзамов наряду с Дмитрием Ушаковым.