Одного из советников Виталия Хоценко прочат в первые заместители

В пользу этой версии может говорить факт участия Мингазова в ряде важных встреч, которые проводит глава региона. В частности, советника можно было заметить на фотографиях с выставки-форума «Россия» рядом с вице-президентом компании «X5 Group» Станиславом Богдановым (областные власти договаривались с этой фирмой о дальнейшем развитии в регионе сети магазинов «Пятерочка»).