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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:16

В правительстве Омской области может появиться новый первый заместитель губернат

Одного из советников Виталия Хоценко прочат в первые заместители

20 ноября 2023, 06:15
Фото: страница Рустама Мингазова на сайте ВКонтакте

В правительстве Омской области может появиться новый первый заместитель губернат

Рустам Мингазов был замом нынешнего главы региона во время его работы в ДНР.

Появились данные о том, как именно может измениться в ближайшее время состав правительства Омской области. Источник Города55 сообщает, что пост первого вице-губернатора может занять Рустам Мингазов, ставший в июле советником Виталия Хоценко.

В пользу этой версии может говорить факт участия Мингазова в ряде важных встреч, которые проводит глава региона. В частности, советника можно было заметить на фотографиях с выставки-форума «Россия» рядом с вице-президентом компании «X5 Group» Станиславом Богдановым (областные власти договаривались с этой фирмой о дальнейшем развитии в регионе сети магазинов «Пятерочка»).

Напомним: Рустам Мингазов работал вместе с Виталием Хоценко в правительстве Ставропольского края и в федеральном Минпроме, был его первым заместителем в правительстве ДНР. В правительстве Омской области он может стать одним из двух перзамов наряду с Дмитрием Ушаковым.

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#Политика#Правительство Омской области#Новости#Николай Эйхвальд#Рустам Мингазов
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