Новый способ мошенничества: пользователи популярных приложений в опасности

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
При этом, когда дело доходит до оплаты, мошенники запрашивают информацию о банковской карте и информируют о возникших проблемах с банковским счетом или финансовыми операциями, пишет Pravda.Ru.
Чтобы завоевать доверие, они могут предложить помощь в «разрешении» данных проблем, стараясь получить вашу личную информацию, такую как номер кредитной карты, пин-коды, пароли, данные паспорта и другие конфиденциальные данные.
Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, предостерегает: «Настоящие сотрудники банков и служб безопасности никогда не будут запрашивать такую информацию по телефону или через сообщения. Они уже располагают всеми необходимыми данными и никогда не будут проводить операции с вашим счетом или картой без вашего физического присутствия и подтверждения в официальных банковских отделениях.»
Также важно не доверять никакой информации, которую вы получаете «из внешних источников», и не разглашать личные данные мошенникам. Если у вас возникли подозрения на мошенничество, немедленно свяжитесь со службой поддержки вашего банка или организации, от лица которой вам звонили или предоставляли какую-либо информацию.