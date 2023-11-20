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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Новый способ мошенничества: пользователи популярных приложений в опасности

20 ноября 2023, 08:26
Эта новая мошенническая схема заключается в том, что аферисты звонят или отправляют сообщения людям, выдавая себя за потенциальных покупателей, заинтересованных в приобретении различных товаров.

При этом, когда дело доходит до оплаты, мошенники запрашивают информацию о банковской карте и информируют о возникших проблемах с банковским счетом или финансовыми операциями, пишет Pravda.Ru.

Чтобы завоевать доверие, они могут предложить помощь в «разрешении» данных проблем, стараясь получить вашу личную информацию, такую как номер кредитной карты, пин-коды, пароли, данные паспорта и другие конфиденциальные данные.

Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, предостерегает: «Настоящие сотрудники банков и служб безопасности никогда не будут запрашивать такую информацию по телефону или через сообщения. Они уже располагают всеми необходимыми данными и никогда не будут проводить операции с вашим счетом или картой без вашего физического присутствия и подтверждения в официальных банковских отделениях.»

Также важно не доверять никакой информации, которую вы получаете «из внешних источников», и не разглашать личные данные мошенникам. Если у вас возникли подозрения на мошенничество, немедленно свяжитесь со службой поддержки вашего банка или организации, от лица которой вам звонили или предоставляли какую-либо информацию.

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