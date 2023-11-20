Новый способ мошенничества: пользователи популярных приложений в опасности

Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, предостерегает: «Настоящие сотрудники банков и служб безопасности никогда не будут запрашивать такую информацию по телефону или через сообщения. Они уже располагают всеми необходимыми данными и никогда не будут проводить операции с вашим счетом или картой без вашего физического присутствия и подтверждения в официальных банковских отделениях.»