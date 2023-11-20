Неудачный обгон. В ДТП с грузовиком на «трассе смерти» пострадала годовалая девочка

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Сегодня утром, 20 ноября, в Омской области зарегистрировали инцидент на дороге. Авария произошла в Крутинском районе примерно в 6 утра. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадали два человека, в том числе ребенок.
По предварительным данным ведомства, мужчина 1997 года рождения двигался на Datsun on-DO по дороге Тюмень-Омск. Ее часто называют «трассой смерти» из-за большого количества аварий со смертельным исходом. В районе 440 километра водитель обогнал попутное авто, но потерял управление.
Иномарка въехала в дорожный знак, после чего ее откинуло на проезжую часть. Там произошло столкновение с попутным грузовым Hino Ranger. За рулем второго автомобиля находился мужчина 1986 года рождения.
Водитель легковушки и его маленькая пассажирка — девочка 2022 года рождения — пострадали. Им понадобилась медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины ДТП.