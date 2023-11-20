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На трассе Тюмень-Омск в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка

Неудачный обгон. В ДТП с грузовиком на «трассе смерти» пострадала годовалая девочка

20 ноября 2023, 06:14
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

На трассе Тюмень-Омск в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка

Легковой автомобиль с маленькой пассажиркой врезался сначала в дорожный знак, а потом вылетел на дорогу.

Сегодня утром, 20 ноября, в Омской области зарегистрировали инцидент на дороге. Авария произошла в Крутинском районе примерно в 6 утра. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадали два человека, в том числе ребенок.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1997 года рождения двигался на Datsun on-DO по дороге Тюмень-Омск. Ее часто называют «трассой смерти» из-за большого количества аварий со смертельным исходом. В районе 440 километра водитель обогнал попутное авто, но потерял управление.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Иномарка въехала в дорожный знак, после чего ее откинуло на проезжую часть. Там произошло столкновение с попутным грузовым Hino Ranger. За рулем второго автомобиля находился мужчина 1986 года рождения.

Водитель легковушки и его маленькая пассажирка — девочка 2022 года рождения — пострадали. Им понадобилась медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины ДТП.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Авария#Новости#Авария с детьми#Алина Ясинская
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