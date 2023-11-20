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Posted 20 ноября 2023, 09:28

Published 20 ноября 2023, 09:28

Modified 20 ноября 2023, 09:56

Updated 20 ноября 2023, 09:56

На еще одном дорожном участке Омска появятся полосы для общественного транспорта

В Омске на еще одной дороге выделили полосу для общественного транспорта

20 ноября 2023, 09:28
Фото: Администрация города Омска.

На еще одном дорожном участке Омска появятся полосы для общественного транспорта

Об этом сообщили в городской администрации.

Работы по обустройству полос ведутся на улице Богдана Хмельницкого и должны быть завершены до конца этого года. Тогда же дорога будет введена в эксплуатацию.

«С целью организации приоритета проезда для общественного транспорта по улице Богдана Хмельницкого на участке от улицы Маяковского до улицы Кирова в обоих направлениях в настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков „Въезд запрещен“», — рассказала замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.

В ведомстве также напомнили, что за движение по полосе общественного транспорта предусмотрено административное наказание — штраф в размере 1 500 рублей.

«Убедительно просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — обратились к омичам в дептрансе.
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#Анастасия Баянова#Дороги#Омск#Общественный транспорт#Новости#Дорога#Омские дороги#Полоса#Полосы
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