В Омске на еще одной дороге выделили полосу для общественного транспорта

Posted 20 ноября 2023, 09:28
Published 20 ноября 2023, 09:28
Modified 20 ноября 2023, 09:56
Updated 20 ноября 2023, 09:56
Работы по обустройству полос ведутся на улице Богдана Хмельницкого и должны быть завершены до конца этого года. Тогда же дорога будет введена в эксплуатацию.
«С целью организации приоритета проезда для общественного транспорта по улице Богдана Хмельницкого на участке от улицы Маяковского до улицы Кирова в обоих направлениях в настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков „Въезд запрещен“», — рассказала замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.
В ведомстве также напомнили, что за движение по полосе общественного транспорта предусмотрено административное наказание — штраф в размере 1 500 рублей.
«Убедительно просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — обратились к омичам в дептрансе.