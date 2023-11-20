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Деревья упали прямо на тротуар

«Может случиться беда». Омичи сообщили об аварийных деревьях, поваленных ветром

20 ноября 2023, 04:14
Фото: Светлана Захарова / Предоставлено Городу55
Деревья упали прямо на тротуар

В Омске на тротуар во время метели повалило аварийные деревья

Тополя преградили дорогу к школе и детскому саду.

Читатели Города55 рассказали об упавших после метели деревьях в районе улицы 8-я Линия. Тополя лежат на тротуаре и преграждают дорогу к школе № 38 и детскому саду № 219.

«От погодных условий сломались и упали на пешеходную дорожку 3 больших тополя, рядом растут еще такие же не безопасные. Дети утром шли в садик и школу по этой пешеходной дорожке, перешагивая и обходя упавшие тополя, спотыкаясь о них. Дорога и так не безопасная, так как проходит через зону погребов (которые давно пора убрать и запретить), погреба часто открытые. Другой дороги к школе и садику нет. Может случиться беда», — рассказал омичка Светлана Захарова.
Фото: Светлана Захарова / Предоставлено Городу55

Местные жители переживают за безопасность детей, так как оставшиеся деревья не внушают доверия. По словам омичей, на участке много старых тополей, готовых рухнуть в любой момент.

Напомним, разгулявшаяся стихия в минувшие выходные оставила без электричества больше 20 сел в Омской области.

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#Общество#Школа#Метель#Детский сад#Ветер#Тротуар#Евгений Игишев
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