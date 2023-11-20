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Модульбанк отменил ставку за прием платежей для российских кофеен

Модульбанк отменил ставку за прием платежей для российских кофеен

20 ноября 2023, 06:29
Фото: Midjourney
Кофейный бизнес в России зависит от курса валют, так как кофе закупается за границей. Модульбанк, чтобы поддержать работающих в этой сфере предпринимателей, отменил для кофеен ставку по торговому эквайрингу.

В условиях роста инфляции и колебаний валютного курса многие бизнесмены видят только два выхода: снижать качество товара, чтобы оставить цену на прежнем уровне, или повышать цены. Оба варианта грозят снижением покупательского спроса, пишет rostovgazeta.ru.

Автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин отметил, что посетители кофеен почувствуют плохой кофе. По его словам, при инфляции «чашка кофе дорожает в последнюю очередь».

Помочь кофейному бизнесу могут банки. Так, Модульбанк, работающий исключительно с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по торговому эквайрингу.

Если предприниматель подключается к платформе CafeStore, это поможет не платить процент за приём безналичных платежей. Таким образом можно сэкономить десятки тысяч рублей в месяц.

Для владельца кофейни это означает экономию не только на закупках товаров, но и на лизинге, на оплате труда персонала, а также на расчётно-кассовом обслуживании.

Глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что банк упрощает жизнь собственникам кофеен, отменяя ставку по эквайрингу.

Напомним: платформа CafeStore была запущена в 2022 году. Осенью 2023-го бизнесмены получили бесплатное решение для автоматизации кофеен. Отмечается, что предпринимателям для этого не нужен расчётный счёт в банке.

#Общество
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