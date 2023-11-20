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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

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Коронавирус возвращается. В Омской области за неделю выявлено 673 случая COVID-19

20 ноября 2023, 12:04
Фото: 1MI
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В Омской области стремительно растет количество заболевших коронавирусом

Показатель заболеваемости на этой неделе оказался почти в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, 549 случаев заболеваний COVID-19 выявлены в Омске, что составляет 81,6% от всех случаев на территории региона.

В Роспотребнадзоре отметили, что болеют коронавирусом чаще всего взрослые, старше 18 лет, на их долю приходится 87% от всех случаев заболеваний. Такой всплеск обусловлен сезонностью, подъемом заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Чтобы не заболеть, медики рекомендуют соблюдать простые правила: избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками, регулярно очищать и дезинфицировать поверхности и устройства, а также проветривать помещения.

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#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Вирус#Новости#Вирусы#Заболеваемость#Коронавирусные ограничения#Заболевания#Заболевание#Анастасия Баянова
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