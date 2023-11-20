Коронавирус возвращается. В Омской области за неделю выявлено 673 случая COVID-19

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Так, 549 случаев заболеваний COVID-19 выявлены в Омске, что составляет 81,6% от всех случаев на территории региона.
В Роспотребнадзоре отметили, что болеют коронавирусом чаще всего взрослые, старше 18 лет, на их долю приходится 87% от всех случаев заболеваний. Такой всплеск обусловлен сезонностью, подъемом заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.
Чтобы не заболеть, медики рекомендуют соблюдать простые правила: избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками, регулярно очищать и дезинфицировать поверхности и устройства, а также проветривать помещения.