Коронавирус возвращается. В Омской области за неделю выявлено 673 случая COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили, что болеют коронавирусом чаще всего взрослые, старше 18 лет, на их долю приходится 87% от всех случаев заболеваний. Такой всплеск обусловлен сезонностью, подъемом заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.