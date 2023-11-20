Как продлить срок хранения баклажанов: советы и методы

Другой метод продления срока хранения заключается в том, чтобы завернуть каждый плод в бумагу и уложить их в ящики с вентиляционными отверстиями. Также хорошие результаты достигаются при хранении баклажанов в полиэтиленовых пакетах с перфорацией, помещенных в фруктовый ящик в холодильнике. Главное — использовать прохладное и темное место в домашних условиях.