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Как продлить срок хранения баклажанов: советы и методы

20 ноября 2023, 07:20
Баклажаны, в отличие от некоторых других овощей, таких как морковь или картофель, не предназначены для длительного хранения. Однако существуют способы, которые помогут вам продлить срок их потребления, пишет Pravda.Ru.

Для сохранения урожая баклажанов рекомендуется поместить их в темное и сухое место с температурой не выше 0-2 ºC. При таких условиях овощи могут оставаться свежими приблизительно месяц-полтора. Если вы храните баклажаны в комнатных условиях, то они сохранят свою свежесть не более трех недель.

Другой метод продления срока хранения заключается в том, чтобы завернуть каждый плод в бумагу и уложить их в ящики с вентиляционными отверстиями. Также хорошие результаты достигаются при хранении баклажанов в полиэтиленовых пакетах с перфорацией, помещенных в фруктовый ящик в холодильнике. Главное — использовать прохладное и темное место в домашних условиях.

Кроме того, согласно Википедии, существует способ хранения баклажанов в золе или толченых углях.

Оптимальным методом сохранения вкуса и полезных свойств баклажанов является замораживание. Для этого необходимо нарезать их на кубики, уложить в пакеты и поместить в морозильную камеру.

Баклажаны (Solanum melongena) принадлежат к семейству паслёновых и широко используются в различных кулинарных традициях.

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