Как продлить срок хранения баклажанов: советы и методы

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Для сохранения урожая баклажанов рекомендуется поместить их в темное и сухое место с температурой не выше 0-2 ºC. При таких условиях овощи могут оставаться свежими приблизительно месяц-полтора. Если вы храните баклажаны в комнатных условиях, то они сохранят свою свежесть не более трех недель.
Другой метод продления срока хранения заключается в том, чтобы завернуть каждый плод в бумагу и уложить их в ящики с вентиляционными отверстиями. Также хорошие результаты достигаются при хранении баклажанов в полиэтиленовых пакетах с перфорацией, помещенных в фруктовый ящик в холодильнике. Главное — использовать прохладное и темное место в домашних условиях.
Кроме того, согласно Википедии, существует способ хранения баклажанов в золе или толченых углях.
Оптимальным методом сохранения вкуса и полезных свойств баклажанов является замораживание. Для этого необходимо нарезать их на кубики, уложить в пакеты и поместить в морозильную камеру.
Баклажаны (Solanum melongena) принадлежат к семейству паслёновых и широко используются в различных кулинарных традициях.