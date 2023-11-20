Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Как правильно инвестировать в недвижимость при инфляции 7%: Советы от эксперта из ВШЭ

20 ноября 2023, 11:58
Уровень годовой инфляции в России превысил отметку в 7%, и председатель Центробанка, Эльвира Набиуллина, выразила свою тревогу по этому поводу в ходе выступления перед Госдумой.

Она подчеркнула, что данную цифру нельзя считать «безвредной» и сообщила, что регулятор планирует снизить ключевую ставку только после того, как уровень инфляции вернется к 4%, пишет Pravda.Ru

Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики, предоставил свои рекомендации относительно приобретения недвижимости и получения ипотечных займов на данный период. Он отметил, что в теоретическом плане, если ставка не индексируется, возможно имеет смысл приобретение недвижимости в настоящее время, особенно если вы планируете использовать ее для собственного проживания. Однако, если рассматривать недвижимость как инвестицию, ситуация становится более сложной. В нормальных экономических условиях, при повышении ставки Центрального банка, стоимость недвижимости снижается из-за увеличения затруднений в получении кредитов, что, в свою очередь, снижает спрос на недвижимость, пояснил Солодков.

Тем не менее, по мнению эксперта, российская экономика на данный момент находится в нестабильном состоянии, и показатели инфляции, как он утверждает, сильно зависят от участия России в СВО (Система Внешних Оценок). Глава Центробанка выразила надежду на возвращение инфляции к 4% в следующем году согласно базовому сценарию. Только после этого будет возможно снижение ключевой ставки.

Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Сегодня, 11:31
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Сегодня, 09:01
Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
Сегодня, 09:26
Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:23
Мураховский не в тренде. Наркевич стал новым министром омского здравоохранения
Сегодня, 12:03