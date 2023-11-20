Как правильно инвестировать в недвижимость при инфляции 7%: Советы от эксперта из ВШЭ

Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики, предоставил свои рекомендации относительно приобретения недвижимости и получения ипотечных займов на данный период. Он отметил, что в теоретическом плане, если ставка не индексируется, возможно имеет смысл приобретение недвижимости в настоящее время, особенно если вы планируете использовать ее для собственного проживания. Однако, если рассматривать недвижимость как инвестицию, ситуация становится более сложной. В нормальных экономических условиях, при повышении ставки Центрального банка, стоимость недвижимости снижается из-за увеличения затруднений в получении кредитов, что, в свою очередь, снижает спрос на недвижимость, пояснил Солодков.