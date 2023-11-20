Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Она подчеркнула, что данную цифру нельзя считать «безвредной» и сообщила, что регулятор планирует снизить ключевую ставку только после того, как уровень инфляции вернется к 4%, пишет Pravda.Ru
Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики, предоставил свои рекомендации относительно приобретения недвижимости и получения ипотечных займов на данный период. Он отметил, что в теоретическом плане, если ставка не индексируется, возможно имеет смысл приобретение недвижимости в настоящее время, особенно если вы планируете использовать ее для собственного проживания. Однако, если рассматривать недвижимость как инвестицию, ситуация становится более сложной. В нормальных экономических условиях, при повышении ставки Центрального банка, стоимость недвижимости снижается из-за увеличения затруднений в получении кредитов, что, в свою очередь, снижает спрос на недвижимость, пояснил Солодков.
Тем не менее, по мнению эксперта, российская экономика на данный момент находится в нестабильном состоянии, и показатели инфляции, как он утверждает, сильно зависят от участия России в СВО (Система Внешних Оценок). Глава Центробанка выразила надежду на возвращение инфляции к 4% в следующем году согласно базовому сценарию. Только после этого будет возможно снижение ключевой ставки.