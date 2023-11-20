Головная боль и артериальное давление: кардиолог разъясняет связь между ними

Однако врач также отметил, что сегодня классические признаки гипертензии встречаются редко. Поэтому он призвал не пренебрегать измерением давления при появлении головной боли. Конев подчеркнул, что в настоящее время доступ к тонометрам не составляет проблемы, в отличие от прошлых времен, когда «тонометр можно было найти только в кабинете главного врача».