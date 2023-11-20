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Головная боль и артериальное давление: кардиолог разъясняет связь между ними

20 ноября 2023, 07:46
Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, как определить повышение артериального давления, даже если у человека нет возможности провести измерение.

Специалист в интервью Pravda.Ru подчеркнул, что одним из признаков повышения артериального давления является головная боль, особенно ее локализация в затылочной области и сжимающий характер. Это типичный симптом, указывающий на повышенное давление, по словам Конева.

Однако врач также отметил, что сегодня классические признаки гипертензии встречаются редко. Поэтому он призвал не пренебрегать измерением давления при появлении головной боли. Конев подчеркнул, что в настоящее время доступ к тонометрам не составляет проблемы, в отличие от прошлых времен, когда «тонометр можно было найти только в кабинете главного врача».

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