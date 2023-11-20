Федор Чалов стал обладателем приза «Джентльмен года»

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем футбольной награды «Джентльмен года». В голосовании болельщиков Чалов обошел Антона Миранчука из «Локомотива» и Игоря Калинина из «Факела». После этого мнение экспертов подтвердило выбор народа, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Чалов выразил свою радость за то, что его ценят и видят в нем честного игрока. Он считает, что быть джентльменом означает быть честным как перед другими, так и перед самим собой.
Награда «Джентльмен года» присуждается с 1994 года. В прошлом сезоне ее получил Даниил Фомин из «Динамо», два года назад — Георгий Джикия из «Спартака». Единственным футболистом, который удостаивался этой награды дважды, является Андрей Тихонов, он получал ее в 1996 и 2006 годах.