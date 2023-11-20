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Федор Чалов стал обладателем приза «Джентльмен года»

Федор Чалов стал обладателем приза «Джентльмен года»

20 ноября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Федор Чалов, нападающий ЦСКА и сборной России, стал лауреатом футбольного приза «Джентльмен года», опередив Антона Миранчука из «Локомотива» и Игоря Калинина из «Факела», выражая радость и ценность честности, а также став вторым футболистом, получившим этот приз дважды.

Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем футбольной награды «Джентльмен года». В голосовании болельщиков Чалов обошел Антона Миранчука из «Локомотива» и Игоря Калинина из «Факела». После этого мнение экспертов подтвердило выбор народа, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чалов выразил свою радость за то, что его ценят и видят в нем честного игрока. Он считает, что быть джентльменом означает быть честным как перед другими, так и перед самим собой.

Награда «Джентльмен года» присуждается с 1994 года. В прошлом сезоне ее получил Даниил Фомин из «Динамо», два года назад — Георгий Джикия из «Спартака». Единственным футболистом, который удостаивался этой награды дважды, является Андрей Тихонов, он получал ее в 1996 и 2006 годах.

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