Электричество в Омском районе полностью восстановят до конца суток

Непогода в минувшие выходные вызвала многочисленные повреждения на электросетях по всей Омской области. В филиале «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» пояснили, что дождь, ветер и мокрый снег сформировали на проводах толстый слой наледи. Электрокабели не выдержали такой вес льда и порвались. Энергетики оперативно отреагировали на отключения и приступили к аварийно-восстановительным работам еще в ночь с субботы на воскресенье, они продолжаются до сих пор.