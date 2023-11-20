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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Электричество в Омском районе полностью восстановят до конца суток

Электричество в Омском районе полностью восстановят до конца суток

20 ноября 2023, 07:25
Фото: Администрация Омского района
Об этом после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил глава района Геннадий Долматов.

Сегодня, 20 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого на территории региона был введен режим повышенной готовности. Он будет продолжаться до особого распоряжения.

О ситуации, сложившейся в пригороде, доложил глава Омского района Геннадий Долматов.

«По состоянию на 9 утра 20 ноября остаются не подключенными к электричеству отдельные улицы в 18-ти населенных пунктах десяти сельских поселений: Дружинском, Красноярском, Надеждинском, Новоомском, Новотроицком, Омском, Петровском, Покровском, Пушкинском, Троицком. Восстановительные работы продолжаются. Количество аварийных бригад, по поручению губернатора, будет увеличено. Все работы должны быть завершены до 24:00», — сообщил чиновник в своих соцсетях.

Непогода в минувшие выходные вызвала многочисленные повреждения на электросетях по всей Омской области. В филиале «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» пояснили, что дождь, ветер и мокрый снег сформировали на проводах толстый слой наледи. Электрокабели не выдержали такой вес льда и порвались. Энергетики оперативно отреагировали на отключения и приступили к аварийно-восстановительным работам еще в ночь с субботы на воскресенье, они продолжаются до сих пор.

#Общество#Происшествия#Омская область#Омский район#Важное
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