Электричество в Омском районе полностью восстановят до конца суток

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сегодня, 20 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого на территории региона был введен режим повышенной готовности. Он будет продолжаться до особого распоряжения.
О ситуации, сложившейся в пригороде, доложил глава Омского района Геннадий Долматов.
«По состоянию на 9 утра 20 ноября остаются не подключенными к электричеству отдельные улицы в 18-ти населенных пунктах десяти сельских поселений: Дружинском, Красноярском, Надеждинском, Новоомском, Новотроицком, Омском, Петровском, Покровском, Пушкинском, Троицком. Восстановительные работы продолжаются. Количество аварийных бригад, по поручению губернатора, будет увеличено. Все работы должны быть завершены до 24:00», — сообщил чиновник в своих соцсетях.
Непогода в минувшие выходные вызвала многочисленные повреждения на электросетях по всей Омской области. В филиале «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» пояснили, что дождь, ветер и мокрый снег сформировали на проводах толстый слой наледи. Электрокабели не выдержали такой вес льда и порвались. Энергетики оперативно отреагировали на отключения и приступили к аварийно-восстановительным работам еще в ночь с субботы на воскресенье, они продолжаются до сих пор.