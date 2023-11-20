Эксперт: Подорожание ингредиентов приводит к росту цен на торты в России

Кондитеры, как сообщают в SHOT, не рассматривают возможность перехода на более дешевые ингредиенты, чтобы снизить стоимость тортов. Во-первых, это не поможет сохранить цены, а во-вторых, повлияет на качество и вкус продукции. В результате цены на популярные торты, такие как «Медовик» и «Наполеон», поднялись с 700 рублей до тысячи и, кажется, это ещё не предел.