Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Эксперт: Подорожание ингредиентов приводит к росту цен на торты в России

20 ноября 2023, 07:16
В России цены на торты, одну из самых любимых категорий праздничных сладостей, начали расти из-за повышения стоимости ингредиентов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на источник в кондитерском производстве, пишет Pravda.Ru.

Как утверждают собеседники канала, главной причиной увеличения цен на торты стало подорожание молока, сливочного масла и сливок с жирностью 33%, цены на которые поднялись в среднем на 10-15%. Также влияют на рост цен затраты на логистику, которые остаются высокими.

Кондитеры, как сообщают в SHOT, не рассматривают возможность перехода на более дешевые ингредиенты, чтобы снизить стоимость тортов. Во-первых, это не поможет сохранить цены, а во-вторых, повлияет на качество и вкус продукции. В результате цены на популярные торты, такие как «Медовик» и «Наполеон», поднялись с 700 рублей до тысячи и, кажется, это ещё не предел.

«Если мы хотим вкусный торт, то его стоимость начинается от 1000 рублей за 500-600 граммов. Замена на более дешевые ингредиенты, такие как пальмовое масло, не является вариантом, так как это несет ухудшение качества и влияет на здоровье. Сегодня все более озабочены вопросами здорового питания», — поделилась бренд-шеф сети супермаркетов с SHOT.

Подпишитесь
Оборванные провода и поваленные деревья. Подводим итоги снежной бури в Омской области
Сегодня, 05:04
Удачи и терпения. В понедельник утром Омск встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:19
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
В утренний час пик в Омске цены на такси взлетели в несколько раз
Сегодня, 02:53
«Может случиться беда». Омичи сообщили об аварийных деревьях, поваленных ветром
Сегодня, 04:14
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24