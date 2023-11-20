Эксперт: Подорожание ингредиентов приводит к росту цен на торты в России

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как утверждают собеседники канала, главной причиной увеличения цен на торты стало подорожание молока, сливочного масла и сливок с жирностью 33%, цены на которые поднялись в среднем на 10-15%. Также влияют на рост цен затраты на логистику, которые остаются высокими.
Кондитеры, как сообщают в SHOT, не рассматривают возможность перехода на более дешевые ингредиенты, чтобы снизить стоимость тортов. Во-первых, это не поможет сохранить цены, а во-вторых, повлияет на качество и вкус продукции. В результате цены на популярные торты, такие как «Медовик» и «Наполеон», поднялись с 700 рублей до тысячи и, кажется, это ещё не предел.
«Если мы хотим вкусный торт, то его стоимость начинается от 1000 рублей за 500-600 граммов. Замена на более дешевые ингредиенты, такие как пальмовое масло, не является вариантом, так как это несет ухудшение качества и влияет на здоровье. Сегодня все более озабочены вопросами здорового питания», — поделилась бренд-шеф сети супермаркетов с SHOT.