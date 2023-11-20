Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Эксперт по выживанию Ярин раскрыл, как нужно вести себя при урагане

Эксперт по выживанию Ярин раскрыл, как нужно вести себя при урагане

20 ноября 2023, 10:53
Фото: Midjourney
Во время урагана важно прятаться, при необходимости заезжать на подземный паркинг или многоуровневую стоянку, отправляться в метро или ближайший супермаркет, где нужно найти отдел с хлебом, а также отменить или отложить все срочные дела, чтобы не рисковать своей жизнью.

Ураган, который обрушился на города Сибири, принес с собой серьезные последствия. Несколько людей получили травмы, а два пенсионера погибли, когда на них упало дерево во время поездки на автомобиле.

Эксперт по выживанию Михаил Ярин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о правилах поведения во время стихии.

Самый простой и эффективный способ — когда ветер штормит настолько сильно, что начинает отрывать и разносить все, что может двигаться, нужно найти укрытие. Если видите, как мусорные баки летят по земле, значит, на улице что-то не так. В случае урагана, первым делом нужно попытаться укрыться на подземной парковке или верхних уровнях парковки. А если передвигаетесь пешком или на самокате, лучше спуститься в подземный переход, чтобы избежать опасности, связанной с полетом предметов.

Если в вашем городе есть метро, то безусловно следует отправиться туда. Там можно быть уверенным, что ничего не упадет или не обрушится.

В худшем случае можно зайти в ближайший супермаркет, но главное — сразу найти отдел с хлебом. Обычно магазины так размещают свои отделы, чтобы заинтересовать покупателей и направить на попутные покупки. В данном случае главное — находиться подальше от больших стеклянных окон, выходящих на улицу. Если что-то влетит в витрину, то вы будете в безопасности на достаточном удалении от нее.

Нет ничего такого срочного, предупреждает Ярин, что стоило бы рисковать жизнью. Если у вас есть здравый смысл, то лучше отложить или отменить все дела. Даже если это приведет к потере работы из-за опоздания или прогула, это все равно лучше, чем подвергать себя опасности, выходя на улицу во время урагана.

Подпишитесь
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Сегодня, 09:47
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Сегодня, 09:01
Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
Сегодня, 09:26
Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:23
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24