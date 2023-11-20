Эксперт по выживанию Ярин раскрыл, как нужно вести себя при урагане

Самый простой и эффективный способ — когда ветер штормит настолько сильно, что начинает отрывать и разносить все, что может двигаться, нужно найти укрытие. Если видите, как мусорные баки летят по земле, значит, на улице что-то не так. В случае урагана, первым делом нужно попытаться укрыться на подземной парковке или верхних уровнях парковки. А если передвигаетесь пешком или на самокате, лучше спуститься в подземный переход, чтобы избежать опасности, связанной с полетом предметов.