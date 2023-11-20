Читал книжки и держал связь. В Омске в особую тюрьму посадили помощника террористов

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Омске вынесли приговор гражданину одной из азиатских стран. Уголовное дело было возбуждено следователями по материалам регионального УФСБ. Как выяснилось, фигурант держал связь с террористами.
Он изучал литературу о взрывных устройствах и предлагал помощь запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Мужчина планировал выехать из РФ и отправиться в Сирию, однако ему это не удалось сделать — сотрудники омского УФСБ задержали его.
Иностранца признали виновным в финансировании террористической деятельности (ч. 5 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Как рассказали в пресс-центре ведомства, первый Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Первые три года его будут содержать в тюрьме. Приговор уже вступил в законную силу.