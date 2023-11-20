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В Омске на восемь лет в колонию особого режима посадили помощника террористов

Читал книжки и держал связь. В Омске в особую тюрьму посадили помощника террористов

20 ноября 2023, 07:30
Фото: УФСБ РФ по Омской области

В Омске на восемь лет в колонию особого режима посадили помощника террористов

Мужчина планировал отравиться в Сирию, но ему помешали специалисты УФСБ.

В Омске вынесли приговор гражданину одной из азиатских стран. Уголовное дело было возбуждено следователями по материалам регионального УФСБ. Как выяснилось, фигурант держал связь с террористами.

Он изучал литературу о взрывных устройствах и предлагал помощь запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Мужчина планировал выехать из РФ и отправиться в Сирию, однако ему это не удалось сделать — сотрудники омского УФСБ задержали его.

Фото: УФСБ РФ по Омской области

Иностранца признали виновным в финансировании террористической деятельности (ч. 5 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Как рассказали в пресс-центре ведомства, первый Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Первые три года его будут содержать в тюрьме. Приговор уже вступил в законную силу.

Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Приговор#Новости#Терроризм#Приговор суда#УФСБ Омской области#Алина Ясинская#Террорист
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