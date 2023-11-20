Читал книжки и держал связь. В Омске в особую тюрьму посадили помощника террористов

Иностранца признали виновным в финансировании террористической деятельности (ч. 5 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Как рассказали в пресс-центре ведомства, первый Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Первые три года его будут содержать в тюрьме. Приговор уже вступил в законную силу.