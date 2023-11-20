Быстрая реакция. Прокуратура взяла на контроль восстановление электричества в домах

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о том, что сотрудники ведомства контролируют то, как идет восстановление электроснабжения в Омской области. Оно внезапно отключилось на прошедших выходных из-за обильных осадков.
У кого-то из-за шторма отключилось частично электричество, а у некоторых — полностью. Авария произошла во многих населенных пунктах региона. В связи с непогодой в Омской области объявили режим повышенной готовности.
Аварийные бригады решают возникшую проблему в круглосуточном режиме. Городской прокурор и прокуроры муниципальных районов сопровождают все работы, поддерживая связь с электросетевыми компаниями, органами власти и местного самоуправления.
«Отдельное внимание обращается на обеспечение населением иными коммунальными ресурсами, в частности отоплением, водоснабжением, проверяется наличие на котельных и водонасосных станциях резервных источников электроснабжения и необходимого для их работы топлива», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В случае чего сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования. Недовольные ситуацией местные жители вправе обратиться в органы прокуратуры по месту жительства или через интернет-приемную, уточнили в прокуратуре.