Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

Быстрая реакция. Прокуратура взяла на контроль восстановление электричества в домах

20 ноября 2023, 08:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура взяла на контроль восстановление электричества после непогоды

В случае необходимости сотрудники надзорного ведомства примут меры реагирования.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о том, что сотрудники ведомства контролируют то, как идет восстановление электроснабжения в Омской области. Оно внезапно отключилось на прошедших выходных из-за обильных осадков.

У кого-то из-за шторма отключилось частично электричество, а у некоторых — полностью. Авария произошла во многих населенных пунктах региона. В связи с непогодой в Омской области объявили режим повышенной готовности.

Аварийные бригады решают возникшую проблему в круглосуточном режиме. Городской прокурор и прокуроры муниципальных районов сопровождают все работы, поддерживая связь с электросетевыми компаниями, органами власти и местного самоуправления.

«Отдельное внимание обращается на обеспечение населением иными коммунальными ресурсами, в частности отоплением, водоснабжением, проверяется наличие на котельных и водонасосных станциях резервных источников электроснабжения и необходимого для их работы топлива», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В случае чего сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования. Недовольные ситуацией местные жители вправе обратиться в органы прокуратуры по месту жительства или через интернет-приемную, уточнили в прокуратуре.

Дождь и снег оставили жителей Омской области без света
Узнать подробнее
Омск залило дождем и засыпало снегом
Узнать подробнее
#Снегопад#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Отключение электричества#Новости#Непогода#Прокурорская проверка#Коммунальная авария#Алина Ясинская
Подпишитесь
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Сегодня, 06:56
На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой
Сегодня, 09:47
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Сегодня, 09:01
Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
Сегодня, 09:26
Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»
Сегодня, 09:23
В Фонде стратегического развития Омской области появился, наконец, новый директор
Сегодня, 05:24