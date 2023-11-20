А как ездить? Из-за сильной метели на омских светофорах замерз толстый слой снега

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Одно из сообщений появилось в городском телеграм-канале «Омск с огоньком». Его автор рассказал, что на улице Орджоникидзе водители не могут различать сигналы светофора из-за налипшего на него снега.
«Так сегодня выглядели светофоры на улице Орджоникидзе. При этом горит красный сигнал», — написал омич.
На фото можно увидеть, что все световые поверхности покрыты непроглядным слоем замерзшего снега, что путает водителей и создает опасность во время движения.
Кроме того, сегодня в соцсетях появилась еще одна жалоба на состояние светофоров. В паблике «Аварийный Омск» житель города рассказал, что светофор на пересечении улиц Дмитрова и 12 Декабря примотан к старому столбу стяжками.
«Современные технологии в деле. Перекресток Димитрова и 12 Декабря, обещенный и анонсированный, светофор установили на старый столб, на стяжки!» — пожаловался омич.