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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Иллюстрация

А как ездить? Из-за сильной метели на омских светофорах замерз толстый слой снега

20 ноября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске из-за метели светофоры покрыло снегом

Жители города начали активно жаловаться на ситуацию в соцсетях.

Одно из сообщений появилось в городском телеграм-канале «Омск с огоньком». Его автор рассказал, что на улице Орджоникидзе водители не могут различать сигналы светофора из-за налипшего на него снега.

«Так сегодня выглядели светофоры на улице Орджоникидзе. При этом горит красный сигнал», — написал омич.

На фото можно увидеть, что все световые поверхности покрыты непроглядным слоем замерзшего снега, что путает водителей и создает опасность во время движения.

Кроме того, сегодня в соцсетях появилась еще одна жалоба на состояние светофоров. В паблике «Аварийный Омск» житель города рассказал, что светофор на пересечении улиц Дмитрова и 12 Декабря примотан к старому столбу стяжками.

«Современные технологии в деле. Перекресток Димитрова и 12 Декабря, обещенный и анонсированный, светофор установили на старый столб, на стяжки!» — пожаловался омич.
Фото: Скриншот тг канала «Омск с огоньком»
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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Светофор#Уборка снега#Новости#Снегопады#Светофоры#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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